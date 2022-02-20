轟林為洲、鄭正鈐反對新竹合併醜態百出 柯建銘：國民黨已是末路！

立法院民進黨團總召柯建銘今日再度槓上國民黨，砲轟國民黨「為一黨一人之私」，盡全黨之力反對地制法修正、新竹縣市合併，阻礙大新竹及國家高科技產業發展。（資料照）

2022/02/20 16:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘昨日舉《地制法》修法為例，批國民黨錯誤地把惡鬥當成勝利的果實，阻礙國家進步是「商女不知亡國恨」，引發國民黨文傳會反擊駁斥，柯是為了一黨一人之私，急就章地倉促修法，且不斷以高傲姿態對在野政黨品頭論足一番，種種言行令人詫異；柯建銘今日再度發文痛批，國民黨已是末路。

柯建銘引用杜牧的《泊秦淮》發文指出，「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」。國民黨「為一黨一人之私」，盡全黨之力反對地制法修正、新竹縣市合併，阻礙大新竹及國家高科技產業發展。

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柯建銘表示，林為洲計算4年後即可選新竹縣長，鄭正鈐今年要選新竹市長，合併升格後對他們兩人來說，要8年後才有機會再選縣市長，所以他們二人拚死反對、醜態百出、綁架國民黨。

柯建銘直指，新竹合併升格後，地方鄉鎮市長及代表停選、議員席次減少，會斬斷國民黨派系、樁腳、黑金、買票通路，這是國民黨最害怕的事。故以總預算綁架地制法、阻擋委員會、院會進行，阻礙大新竹及國家科技產業發展，這不是為一黨一人之私，什麼才是呢？

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柯建銘批評，現把這種阻礙國家發展的惡行歸功於朱立倫主席的領導力，把錯誤惡鬥當勝利果實，荒謬至極！已不只是國民黨之輓歌而已，是「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」。

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