動保入憲? 民進黨：修憲討論凝聚朝野共識

70多個動保、公民、學生等團體20日舉辦「為動物發聲～動物保護入憲大遊行」，參與民眾在凱道集結，催生動保入憲。出席團體呼籲將「保障動物福利」列為國家應盡義務，藉此要求各級政府管理各種動物利用的行政作為，應符比例原則，兼顧動物福利。 （記者羅沛德攝）

2022/02/20 15:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對動物保護立法運動聯盟今舉辦「動物保護入憲」大遊行。民進黨發言人謝佩芬今表示，在本次的修憲程序中，也有黨籍立委提出將動物保護權利納入憲法修正條文的草案，期待藉由不同修憲版本的內容討論過程中，凝聚朝野最大的共識。

謝佩芬表示，重視動物權利與福利不僅是國際趨勢，更是普世價值。感謝長期以來，相關團體與政府在動物保護的議題上，攜手完成許多動保政策，往建立完善且具有社會共識的動保方向前進。

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不過，謝佩芬也指出，此次憲政改革朝野立委提出了75個修憲案，其中包含諸多憲政改革議題，但國民黨立委從頭到尾以杯葛的態度面對修憲委員會，不論是公聽會或是委員會議，都拒絕出席會議。連共識度最高的「18歲公民權」都可能無法入憲，意圖讓本次史上絕佳的憲法時刻功虧一簣。

謝佩芬指出，蔡英文總統自從2016年就任總統後，對於動物保護的權益做了許多精進的措施，例如修改動物保護法等，提高虐待動物刑責及罰責，並完善動物在運送、展演、實驗等的規範制度，落實動物保護精神。

此外，也公布動物福利白皮書，確立動物福利提升的三大目標；農委會也逐年編列13億5千萬元用以推動友善動物保護計畫，從強化零撲殺政策配套措施、建構多元專業創新之動保行政體系、紮根國人與專業從業人員動物福利知能等方面強化動物保護。農委會今年更將成立「寵物管理科」，除了掌握與管理寵物新興市場發展機制，完善動物展演管理機制外，並計畫推動友善動物資訊管理系統及建立寵物分級制度。透過成立首個寵物專責單位，持續提升與完善動物福利與保護工作。

謝佩芬最後指出，民進黨政府是做實事的政府，對於動物保護的施政與政策只會不斷的持續精進，未來中央政府將持續跟地方合作，逐步完善台灣的動物保護體系。

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