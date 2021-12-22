他10年前被陳柏惟撞傷 顏寬恒上門「強迫中獎」送車被網轟

顏寬恒今日表示，幾個月前聽了白先生的故事，就送了一台代步車到白先生家門口，但被對方拒絕，不過，「寬恒和朋友沒有放棄，一直持續地拜訪白老先生，他這幾天終於接受了這台可愛的小紅代步車」。（擷取自臉書）

2021/12/22 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄80多歲的白先生10年前遭前立委陳柏惟肇逃撞傷，雖雙方已和解，但數月前因陳柏惟罷免案再被挖出。台中二選區立委補選候選人顏寬恒今（22）日表示，幾個月前聽了白先生的故事，就送了一台代步車到白先生家門口，但被對方拒絕，不過，「寬恒和朋友沒有放棄，一直持續地拜訪白老先生，他這幾天終於接受了這台可愛的小紅代步車」。文章PO出後，不少網友傻眼表示「都說不要了還硬送」、「強迫中獎欸」、「多久了還要消費？」

顏寬恒今日在臉書PO文表示，白老先生原來是個很愛到處騎車走走，很愛到處逛逛的老人家。十年前被撞傷之後，一直沒有真正恢復過來，要再繼續像以前那樣自由自在地到處走走已經變得困難，所以鄰居才會說他只能坐在門口曬曬太陽，失去了以前的行動力。

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顏寬恒說，早在幾個月之前聽說了他的故事之後，就在思考有沒有甚麼幫忙他的可能，左思右想之後，一台代步車也許可以幫上白老先生的忙；但當車子送到白老先生家門口的時候，他拒絕了。因為當時罷免活動還在進行當中，對方雖然肇逃，但對方畢竟還是選上了立委，白老先生不希望對他不義，所以即使只是一個單純的善意，白老先生也不願意接受。

顏寬恒最後說，他和朋友沒有放棄，一直持續地拜訪白老先生，對方這幾天終於接受了這台可愛的小紅代步車。「願白老先生之後可以繼續快快樂樂地在高雄的暖陽之下四處逛逛，政治只是一時，生活才是永遠！」

然而，網友對此卻紛紛表示「台中二選區有更多這樣的老先生，顏公子專程跑到高雄去演這場」、「有夠噁心的手段」、「都罷免完了還在消費被害者」、「被您這樣尊貴的人物三番五次登門拜訪，白老先生肯定嚇壞了，這個好意不收還不行呢」、「強迫中獎欸」、「不知所云，選中二，關高雄何事？父子20幾年，難怪選輸3Q」。

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