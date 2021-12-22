國合會助友邦打造海洋公園落成 克國外長：感謝親愛朋友台灣

在我國國合會協助下，聖克里斯多福及尼維斯的平尼斯海洋景觀公園於12月19日盛大開幕，並舉辦連續3天的嘉年華暨台灣商展活動。景觀公園可遠望尼維斯島最高峰，戶外圓形劇場周邊為今年422世界地球日植樹活動所種下的苗木。（國合會提供）

2021/12/22 13:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕在我國國合會協助下，聖克里斯多福及尼維斯（簡稱：克國）平尼斯海洋景觀公園盛大開幕，並於12月19日至21日舉辦嘉年華暨台灣商展活動。克國外長兼尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）表示，此公園的落成展現兩國多年技術合作的友好成果，並將作為尼維斯島的重要發展項目，感謝「親愛的朋友台灣」的慷慨和合作使這成真。

國合會副秘書長史立軍分享，為推動克國觀光產業，國合會自2019年起協助克國政府在尼維斯島西側的平尼斯海灘，打造一座兼具友善環境與在地發展的景觀公園，歷時3年終於在今年12月竣工。可說是為受疫情衝擊的民生經濟和觀光業，帶來經濟復甦的第一道曙光，相信未來平尼斯海洋公園能成為克國最負盛名的綠色遊憩勝地。

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在開幕活動首日的啟用典禮上，克國外長兼尼維斯島行政首長布蘭特利表示，海洋公園的落成展現兩國多年技術合作的友好成果，並將作為尼維斯島政府施政及經濟建設的重要發展項目，受到當地民眾及社區高度期待。國合會派駐克國的華語教師也指導17位克國學生，在典禮中進行中文演說和中文歌曲合唱表演，獲得滿場賓客喝采。

布蘭特利也透過個人推特開心分享此新公園的美麗照片，表示備受期待的平尼斯海洋景觀公園開張了，感謝「親愛的朋友台灣」的慷慨和合作，使這成為可能。

海洋公園開幕活動自19日進行到21日，每天晚上舉行台灣電影之夜，分別播映「翻滾吧阿信」、「太陽的孩子」和「黑熊森林」3部電影，受到當地民眾的熱情回應。同時也在遊客中心內部舉辦台灣商展活動。

根據國合會資料，平尼斯海洋景觀公園占地3公頃，將山景、公園綠地、海景的視域連成一線，公園設計融合永續發展的精神，包括綠化遊客中心屋頂觀景台，並裝設隔熱採光罩讓室內降溫省電又明亮，達到減能減碳目的；另在戶外圓形劇場建置地表（雨）水回收及灌溉系統，發揮永續循環的價值。

圖為台灣與克國兩地學童創作的彩繪磚裝置藝術。（國合會提供）

在我國國合會協助下，聖克里斯多福及尼維斯的平尼斯海洋景觀公園於12月19日盛大開幕，並舉辦連續3天的嘉年華暨台灣商展活動。圖為遊客中心結合觀景台和掩土式的設計，以此為起點向海岸延伸的山海視域軸線俯瞰景觀公園。（國合會提供）

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