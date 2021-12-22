總預算逕付二讀 時力籲民進黨「懸崖勒馬」

時代力量立法院黨團今日舉行「預算延宕應延會處理，勿開逕付二讀惡例」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 12:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕因國民黨團杯葛預算審查，昨天民進黨團於院會提出，將2022年中央政府總預算公務預算部分抽出逕付二讀的議案，在執政黨絕對多數下，強勢表決通過。時代力量立法院黨團今天召開「預算延宕應延會處理，勿開逕付二讀惡例」記者會，3名黨籍立委同台，呼籲民進黨勿開憲政惡例。

立委邱顯智首先痛批兩大黨惡鬥，國民黨團先是在各委員會延宕預算排審的時程，造成許多機關單位預算仍無法完成委員會審查。然而，民進黨團提出將公務預算抽出逕付二讀，直接將委員會審查程序排除，是完全違背委員會中心主義的做法，已是自我閹割立法委員依法審查預算的職權，也違反立法院中央政府總預算案審查程序規定。

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邱顯智質問，難道國民黨亂搞，民進黨也就跟著亂搞嗎，此一違反憲政的惡例一開，未來立法院審查預算，若完全比照辦理，那立委職權及設置委員會深入討論的架構設計，可以說是被完全架空、剝奪而不予行使。他強烈譴責國會民主被兩大黨亂搞、掏空委員會，同時也希望民進黨懸崖勒馬，預算在臨時會或延會都可以處理，沒必要一定要用這樣的方式。

立委王婉諭則指出，時力黨團每個會期都希望儘快開議，就是為了避免法案或預算審查的延宕，而過往頻頻發生附屬單位預算在年度即將終了，錢將花完，預算卻仍未三讀的離譜狀況，也非時力黨團所樂見。然而，民進黨團將總預算逕付二讀的提案，讓行政機關免除在相關委員會進行預算編列的報告、備質詢及提供資料的義務，同時也造成未參加任何特定黨團運作的無黨籍立法委員的預算提案權被剝奪的情況，已嚴重違反委員會中心主義，侵害立法委員於委員會審查預算的權利。

立委陳椒華則以過去國民法官法為例，有必要審理的任何議案，立法院都還是有加開臨時會或延會方式可以處理，時力黨團也願意積極參與審查。此次民進黨團提出總預算逕付二讀案，仍不應排除委員會審查程序，時力黨團認為民進黨團應優先選擇依法進行「延會」或加開「臨時會」方式處理，全體立法委員依法定程序嚴格把關，呼籲請民進黨對逕付二讀議案提出復議，讓委員會重新審查預算，這是民進黨應該做的，勿創下憲政惡例。

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