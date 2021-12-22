竹竹合併升格》國民黨轟為選舉 籲優先處理財劃法等法制問題

國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

2021/12/22 11:54

〔記者林良昇／台北報導〕對於縣市合併升格議題，國民黨今召開記者會，批評所謂竹竹合併升格是為了選舉考量急就章、因人設事，真正重要的議題在於修正「財政收支劃分法」的預算資源分配，若以國土整體規劃格局談升格，應該談的是2026年竹竹苗科技都。

國民黨文傳會副主委林家興、江怡臻今與台北商業大學財稅系教授黃耀輝共同召開記者會，以財政、預算分配角度談縣市升格問題。黃耀輝指出，新竹縣市若升格為第7都，將從目前六都的統籌分配款中挖財源，不但財源增加，新竹市長林智堅又能繼續當一任市長，純粹是幫林量身定做的政治操作，卻再次破壞了財劃法制度。

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黃耀輝說，財政收支劃分不僅僅只有「富都窮縣」的水平失衡，還有垂直失衡問題；近年中央政府的收入占全國總收入約占7成，地方收入則約占3成；但支出面，中央政府的支出占全國總支出卻僅有6成，地方支出則占4成，中央收入多卻花錢少。

黃耀輝認為，解決之道之一是將縣市或直轄市改為同一財政層級，平等分配財源；第二則是中央政府可多撥出1成，至少3千億元的收入給地方政府，同時增加共分稅，以解決垂直面失衡。

林家興批評，民進黨將行政區劃問題簡化成新竹縣市合併，但包括「財政收支劃分法」、「公共債務法」、「中央統籌分配款分配辦法」、「行政區劃法」等法制工作都應該先處理，執政黨也應提出完整規畫才是負責任的態度。

林家興表示，國民黨也贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕著在2022選舉年前通過。國民黨樂見新竹及各區域有更好的發展，並期望新竹、苗栗與全台灣都要一起往前進，請民進黨面對升格背後的真實問題，不要再執著於選舉算計。

江怡臻指出，蔡英文總統在公投結束後隔日即邀請眾人討論新竹縣市合併議題，立院民進黨團總召柯建銘則提出「地方制度法」修法，多名民進黨立委卻紛紛撤簽，顯示並非全體民進黨立委支持，令人質疑竹竹併到底是誰的意思？是柯建銘還是蔡英文？

林家興質疑，民進黨拋出竹竹合併，但民進黨立委連忙撤簽，更讓人懷疑是否只是柯建銘個人提案？民進黨也必須說明，為什麼選擇竹竹併，卻獨漏同在科技聚落中的苗栗？應給苗栗人一個交代。

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