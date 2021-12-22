籲退回重審總預算案 民眾黨團要游錫堃捍衛程序正義

民眾黨立委蔡壁如（左）、高虹安（右）等人，今日在立法院舉行「立院一言堂？預算不審查？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 11:14

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨表決通過民進黨團變更議程提案，將111年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，引起在野黨不滿。民眾黨團今舉行記者會，批評民進黨實質走向獨裁，不但愧對民主前輩，也愧對民主進步的名稱，如此惡例一開將後患無窮，呼籲立法院長游錫堃主持程序正義，將該案退回進行實質審查。

民眾黨團副總召高虹安批評，原來民進黨團也是薪水小偷，只是比較優雅，不用暴力，我們嚴厲譴責民進黨團以粗暴手段，剝奪立委實質審查預算的權利，其黨外性格蕩然無存，連對話的空間都不給保留，不讓小黨有更多機會和部會進行預算對話，就算戒嚴時期的國民黨也沒有這樣做過，惡例一開將後患無窮。

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高虹安說，民進黨扭曲2020年總統蔡英文當選時說的「完全執政完全負責」，只會讓行政院越來越自大，立委監督職責何在，立院不應自我閹割，成為行政院的立法局。民主雖是多數決，但重要的是審查過程中的溝通交流。敬告民進黨，你不會永遠是執政黨，未來恐淪冤冤相報和焦土戰，令人痛心，此事應被譴責。

高虹安指出，目前有六個委員會的部會完全沒有審查，他們詢問議事處，在委員會中處理到一半、還沒完成的預算該怎麼進行，議事處回覆，處理到一半沒有送出委員會的就不算數，導致之前審查的努力付之一炬。

民眾黨團幹事長蔡壁如則表示，她從昨天氣到現在，總預算案逕付二讀完全是藐視程序正義的違法程序，若不進行實質審查，那立委乾脆廢掉好了；明天協商時將強烈要求更正這項錯誤，不然我們要陪民進黨團總召柯建銘玩家家酒到何時？

蔡壁如批評，柯建銘將責任賴給國民黨，作為他的正當性，真的是很混蛋，很多還在審查預算的委員會，因為這樣的突襲嘎然而止，台灣國會史上從來沒有這麼粗暴的執政黨，用多數暴力直接剝奪委員審查預算的權利，甚至還要將地方制度法逕付二讀，真的是夠了柯建銘，甩了立院兩巴掌，委員會制度被破壞殆盡。

「台灣國家正常化要先從立院建議制度」，蔡壁如說，狹公投完封餘威，民進黨拿著尚方寶劍到處亂砍，柯總召老兵的最後一戰，竟是這樣亂搞，呼籲游院長捍衛程序正義，將史無前例的議案退回，也呼籲柯建銘，老兵的最後一戰，請不要毀了你的一生，讓你晚節不保。

民眾黨立委賴香伶說，柯建銘老兵的最後一哩路竟是如此，沒資格再擔任總召，也毀了立委審查預算的職權，這是台灣民主政治史上，最黑暗也最噁心的一天，民進黨團失去要負責任的意志，嫁禍迴避自己的責任，明天游院長主持協商時，將要求退回議案，進行完整的審查，也呼籲在野黨團結。

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