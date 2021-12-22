外媒指共諜伸手進軍方 邱國正：有信心防諜

立法院外交及國防委員會今日就「面對中共軍力提升我國戰備因應作為以及潛艦國造執行進程檢討」，邀請國防部長邱國正進行專案報告並備質詢，邱國正於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 10:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外國媒體「路透社」報導，共諜黑手已伸進台灣軍方，包括上半年已遭高院判決的前總統府警衛官都在此列。對此，國防部長邱國正今日表示，官兵都有很的好習慣，只要有發覺異常就會反映，國防部也會啟動調查偵查機制，到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

立法院外交及國防委員會今日排定「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」專案報告，邀請邱國正列席備詢，他會前受訪時被問及「路透社」昨天引述台灣的法院判決及媒體報導，指台灣過去多名高階現退役軍官因替北京從事間諜活動而被定罪，甚至滲透總統蔡英文的維安的看法。

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邱國正表示，國軍在此方面，一直都有周延防範，首先做到自我防衛、防衛防諜概念，並透過教育及宣教的機會強化官兵保防意識。最重要的就是「發現的要早」，國軍針對這些狀況都有反情報機制，且官兵都有很好的習慣，只要覺得事情不太對勁時就會反映，國防部已會啟動偵查及調查機制，國軍在這方面到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

媒體也問，國外期刊預測台灣10年內將擁有核子武器，邱國正澄清，國防部並沒有研發核武裝備，且國軍謹守國際規範，「完全空穴來風」。

另對於潛艦國造進度，邱國正指出，潛艦國造的工作蠻艱鉅的，雖然有時候風風雨雨，但每個工作的推動都有備案，目前為止潛艦國造進度仍按照進度推動中、且蠻順暢。

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