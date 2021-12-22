1千多案國防預算審不到 藍委批：監督權被糟蹋

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部進行專案報告並備質詢，但國民黨立委在會議一開始就集體舉牌、輪流發言抗議。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 10:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院民進黨團昨於立法院會中提出變更議程，將明年度各部會公務預算自委員會抽出，全部逕付二讀，導致原訂於今日審查國防部預算的立法院外交及國防委員會，今日無預算可審。對此，國民黨立委江啟臣、馬文君、溫玉霞、廖婉汝及召委陳以信今日稍早在委員會裡舉牌抗議，江啟臣痛批，人民監督權被糟蹋、凌虐、霸凌到此地步，且立法院長游錫堃還沒說半句話，「可恥」！

立法院外委會本週一、三、四舉辦三天一次會，由國民黨籍召委陳以信輪值排定議程，本週一已完成僑委會、退輔會明年度公務預算，以及國防部明年度機密預算初審，並表定於今日、明日審查國防部公務預算。但在此之前，立法院民進黨團認為，國民黨團指控政府在公投時行政不中立，罷審明年度公務預算，因此昨日於立法院變更議程，將明年度各部會公務預算自委員會抽出，全部逕付二讀，致使原訂總提案數達1000多案的立院外委會，今日「無預算可審」。

請繼續往下閱讀...

立法院外委會今日變更議程，邀請國防部長邱國正針對中共軍力提升等議題進行專案報告，不過，國民黨立委江啟臣程序發言時痛批，陳以信召委已排定三天一次會，就是要把預算初審送出委員會，「我不曉得執政黨急什麼」？如果此例一開，以後預算通通不用經過委員會審查，等於預算審查都是「假的」、做給人民看，最後是執政黨說得算，如此還有多元國會嗎？且身為立院外委會委員的立法院長游錫堃還沒說半句話，「可恥」！

國民黨立委溫玉霞說，現距離年底還有10天，為何無法好好運用，難道我們無法完成預算審查，是看不起立法委員嗎？如此「鴨霸」的作為等於是民主退步；國民黨立委廖婉汝批評，立委為了相關部會預算都做足功課，如今卻要包裹送立法院會審查，為何要剝奪預算審查權？如此委員會還有存在必要嗎？為何要那麼急呢？

陳以信表示，立院外委會的立委不分朝野，都非常用心地審查預算，且前3天已完成數個部會的審查，民進黨團此舉是不尊重外委會、國會議員與人民。且每一筆預算都是民脂民膏，每分錢都花在刀口上，若不加以審查，等於是自我閹割與降格，從立法院變成「行政院立法局」。國民黨立委也群體大喊：「民進黨鴨霸！民進黨獨裁」！

立院外委會民進黨籍召委趙天麟說，他認同立院外委會立委表現，各界都能見證，此事並非他、陳以信或個別委員的問題，而是因為公投案最後階段時，國民黨團拒審預算所致，可能有導致無法在法定期間內，完成總預算審查工作。若趕不及在本會期、臨時會通過，相關工作還是得執行，屆時才是「閹割審查」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法