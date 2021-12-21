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    民進黨將總預算案逕付二讀 國民黨團：創最惡劣先例

    民進黨團21日於立院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀，表決時黨團幹部高舉同意看板。（記者劉信德攝）

    民進黨團21日於立院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀，表決時黨團幹部高舉同意看板。（記者劉信德攝）

    2021/12/21 17:04

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院民進黨團今（21日）在院會中將「中華民國111年度總預算案」自委員會抽出逕付二讀，國民黨團發新聞稿，批評此舉完全是破壞民主機制、創下立法院最惡劣的先例，呼籲院長游錫堃立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局。

    國民黨團表示，立法院全面改選以來至今第10屆，近30年來經歷多次政黨輪替及朝小野大等種政治局面，在國民黨掌握國會多數時期，不論遇到多大的政治難題，從未做過、也從未想過要將總預算案由委員會抽出逕付二讀，這不僅是對國會的不尊重，也是對立法院各委員會的不尊重、更是對民主機制的踐踏，民進黨口口聲聲說的「委員會中心主義」又到那裡去了？

    國民黨團提到，民進黨第9屆起掌握國會多數以來，不斷創造惡例，不論是前瞻特別預算第一期審查時，將在野黨提案全數包裏表決，現又針對中央政府總預算逕付二讀，完全剝奪立委及在野黨委員監督預算的職權，民進黨已經把立法院當「立法局」，現在根本是想將立法院當成行政院的「禁臠」、「圍事小弟」，這是中華民國國會史上最黑暗的一天。蔡英文政府向「民主獨裁」又跨出歷史性的一大步。

    國民黨團砲轟，民進黨團總召柯建銘自蔡英文執政5年多來，不斷在立法院創下各項議事惡例，近來將「地方制度法」修惡，只為1人修法，現又將尚在審議中的中央政府總預算由委員會抽出逕付二讀，是中華民國立法院有史以來最沒有「政治操守」的「權臣」，立法院還要被柯建銘糟踏到何時？

    國民黨團更批評，今天主持院會的立法院副院長蔡其昌為虎作倀，作賤立法院，也質疑游錫堃今日為何不主持院會？對民進黨黨團的所做所為，「游院長你都沒有意見嗎？」

    國民黨團呼籲，游錫堃應立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局，維持做為立法院長的該有的議事中立。否則所有的後果都將由游錫堃及民進黨團一黨承擔，「切勿自誤」！

    民進黨團21日於立院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀，表決時黨團幹部高舉同意看板，國民黨團則是舉起反對看板。 （記者劉信德攝）

    民進黨團21日於立院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀，表決時黨團幹部高舉同意看板，國民黨團則是舉起反對看板。 （記者劉信德攝）

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