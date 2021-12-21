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    政府下一階段開放福島食品？陳吉仲：還未討論相關議題

    農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

    農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

    2021/12/21 16:36

    〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬公投並未通過，外界認為政府下一階段可能會開放福島食品進口，農委會主委陳吉仲今（12/21）表示，目前還沒有討論相關議題，不過強調目前國內進口的日本食品都是百分百安全，且邊境都有做輻射的檢測。

    陳吉仲今出席第2屆金牌農村競賽頒獎典禮，會後被問及，隨反萊豬公投結果出爐，是否我國為加入CPTPP可能下一步就會開放福島食品，他表示目前還沒有討論相關議題，但表示從2011年311核災事變後，我國針對福島周遭5縣市、9大類食品採取禁止輸入的措施，不過目前全球除了台灣和中國外，其他國家並非採取區域管制，而是看輸入的食品是否有輻射的風險。

    陳吉仲說，目前我國邊境檢測相當嚴格，只要殘留量不合標準的都不予輸入，他強調現在進口到我國的日本食品都是百分百安全，未來也會以食安出發，並以科學根據為主的國際標準來確保食品安全。

    陳吉仲也說，蔡英文總統9月宣布我國要申請加入CPTPP，是希望讓國家經貿往前走，但又被問及若我國開放福島食品輸入，是否可能採取南韓模式，陳吉仲則說，南韓模式是針對高風險產品等如可能殘留輻射量較高的菇類、部分水產品等採取管制措施，但他再度重申，目前除了我國和中國採取區域管制措施，其他國家都已經改變，改採輻射高風險措施。

    「第二屆金牌農村競賽頒獎典禮」，農委會主委陳吉仲上台致詞。（記者田裕華攝）

    「第二屆金牌農村競賽頒獎典禮」，農委會主委陳吉仲上台致詞。（記者田裕華攝）

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