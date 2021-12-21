北市議會明表決重陽敬老金覆議案 柯文哲喊話：勿債留子孫

台北市長柯文哲今臉書PO文表示，北市老年人口即將突破20％，若要普發敬老金，明年將花費10.8億，10年後將達14億，排擠一般社福預算支出，重申「反對一次性福利津貼發放」，勿債留子孫。 （翻攝柯文哲臉書）

2021/12/21 15:06

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府針對台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」提出覆議案，明日北市議會將對覆議案再進行表決；台北市長柯文哲今臉書po文表示，北市老年人口即將突破20％，若要普發敬老金，明年將花費10.8億，10年後將達14億，排擠一般社福預算支出，重申「反對一次性福利津貼發放」，勿債留子孫。

柯文哲上任後取消台北市65歲以上長者每年1500元的重陽敬老金，國民黨團上月重啟審議冰凍2年的台北市重陽節禮金致送自治條例，經表決通過不排富版本，要求北市府恢復發放敬老金，但柯文哲堅決反對並提覆議案，明日北市議會藍綠黨團擬發動「甲級動員」表決、決戰北市府。

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柯文哲今表示，因社會福利須留給有需要的人，故自2016年起，北市僅針對中低收入戶發放重陽敬老金，而未來必須面對台北市老年人口即將突破20％、全國第二高的超高齡社會問題。

柯文哲指出，高齡化已不可逆，老年人口逐年攀升，若台北市普發重陽敬老金，到明年至少要花費10.8億、2028年13億、2031年就高達14億元，強調據監察院2019年的調查報告，一次性禮金完全無國家建設的長遠規劃，也排擠一般社福預算支出，迫切需要檢討。

柯文哲重申，普發重陽敬老禮金並不困難，因為用的不是自己的錢而是納稅人的血汗，但作為負責任的政府，不該舉債濫發、債留子孫，喊話「可以不支持柯文哲，但必須支持台灣長遠未來」，強調「反對一次性福利津貼發放。」

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