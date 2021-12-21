AIT關注公投結果 高閔琳受訪：台灣人民選擇走向世界

高閔琳（右）與美國在台協會（AIT）前處長酈英傑合影。（高閔琳提供）

2021/12/21 12:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國在台協會AIT關注公投結果，特別訪問民進黨高雄市議員高閔琳，她認為這次公投是對民進黨執政的信任投票，更顯示台灣人民選擇走向世界！

AIT高雄分處昨天電訪高閔琳，評論公投結果。高閔琳認為，1218台灣國家公民投票的結果，不僅代表多數人民對蔡英文總統與民進黨執政的信任投票；更重要的是，台灣人民強烈主張，並選擇要積極參與國際事務，加入CPTPP或WHA等國際組織及平台，希望台灣能走向世界的選擇與強烈主張。

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高閔琳表示，本次公投結果顯見「南票北送」現象，高雄、台南分別為不同意票得票數最多、得票率最高城市。蔡英文總統自2016上任以來，在國家內政經濟上努力平衡區域發展，推動前瞻基礎建設計劃、大南方計劃已逐漸看到實績；特別是近期高雄的軌道建設如捷運岡山路竹延伸線、捷運黃線及輕軌等工程進展，以及橋頭科學園區與5G Aiot智慧產業、台積電落腳高雄等，深獲高雄市民肯定。

高閔琳說，同時，高雄在陳其邁市長及區域立委的帶動下，積極在路口、市場和社區宣講。以大岡山地區為例，她與邱志偉立委便合力舉辦數十場深入地方社區的小型公投說明會，讓市民更加了解公投內容。

她也提到，但從各縣市得票情形來看，中北部「不同意」得票情形不佳；民進黨也緊接著面臨明年1月9日至關重要的台中第二選區林靜儀立委補選、台北中正萬華區立委林昶佐罷免案。

高閔琳認為，即便公投不同意票數最多的南台灣，部分區域相較2020總統大選、罷韓投票與高雄市長補選仍有消退現象；明年2022無論是高雄或其他縣市，全台均不能掉以輕心。

AIT特別訪問高閔琳，是因為她今年通過遴選，以台灣代表身分，參與2021美國領袖人才參訪計畫（IVLP），今年4月透過視訊會議，與華府官員及全球26國的政治精英代表，透過視訊分享台灣面對中國武漢肺炎 COVID-19 的抗疫經驗、性別平權、民主化與轉型正義等問題。

美國國務院自1940年起，開辦「美國領袖人才參訪計畫（IVLP）」，邀請來自世界各國各領域的政治菁英、青年領袖，交流國家及城市治理、公共政策議題等經驗。前英國首相布萊爾、布朗，前日本首相菅直人、前總統陳水扁、馬英九都曾是此計畫的國際領袖訪問學人。

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