千字文出自新北研考會主委之手？侯友宜駁：原稿可給大家看

新北市長侯友宜受訪時表示，千字文是在2018年選舉時自己撰寫，再加上公投的核心價值、教育目的而完成。（記者邱書昱攝）

2021/12/21 12:30

〔記者邱書昱／新北報導〕四大公投案全遭否決，選情慘敗的國民黨急於檢討黨內，資深媒體人趙少康劍指新北市長侯友宜的千字文是影響關鍵，更傳出千字文是新北法制局長吳宗憲操刀，並以研考會大數據分析而成。侯友宜今天表示，這篇是在2018年選舉時自己撰寫，內文再加上公投的核心價值、教育目的，從頭到尾都沒有分析、評估，還可以把原稿拿給大家看。

面對趙少康的批評，侯友宜表示，謝謝大家的批評跟指教，他會用誠心的態度積極努力為人民來做事，努力的好好把現在市長的工作給做好，最重要是面對高物價、通貨膨脹，再加上民眾薪水、經濟、民生等議題。

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他說，人民所關心的事情才是現在要努力往前做的事，至於公投相信大家都會自我檢討，包含他本人也會反省，檢討過後大家就要放下，團結往前走，只有努力的做出人民期待所託付的責任，這才是大家所要的。

侯友宜也說，對於公投結果，中央更應該告訴大家，萊豬的把關如何做到更好？電力的問題會不會影響到產業的發展？國家的安定，大家如何團結的往前走？大家齊心齊力，為人民做出有感的政績。

此外，外傳公投選前的千字文是研考會利用大數據分析而寫成，操刀者更是負責網路宣傳的吳宗憲。對此，侯友宜說，大家想的太複雜，這篇是在2018年選舉時自己寫的，只是這篇有加進公投理念，民眾自己做選擇。

他強調，從頭到尾都沒有研究文章能影響誰，也沒有做過分析、評估，很單純的寫出來，詢問法制局是要了解公投法的創制、複決，因為文章要和公投法精神的原意、教育原意是否吻合，闡述的都是他核心價值。

另一方面，針對台中第二選區立委補選案，是否替藍營候選人站台？侯友宜說，每一個人做好自己的工作角色，做好就能贏得民眾信任，這才是最重要。

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