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    立院三讀 軍職夫婦可同時請育嬰假不限一人

    立法院今三讀通過「陸海空軍軍士官任職條例第9條之1及第22條條文修正案」，刪除軍職夫婦只有其中一方能申請育嬰假的條文，軍職夫婦皆能申請育嬰假，讓國軍官兵有完善且具彈性的育嬰留職停薪制度。圖為立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者劉信德攝）

    立法院今三讀通過「陸海空軍軍士官任職條例第9條之1及第22條條文修正案」，刪除軍職夫婦只有其中一方能申請育嬰假的條文，軍職夫婦皆能申請育嬰假，讓國軍官兵有完善且具彈性的育嬰留職停薪制度。圖為立法院副院長蔡其昌敲下議事槌。（記者劉信德攝）

    2021/12/21 15:35

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「陸海空軍軍士官任職條例第9條之1及第22條條文修正案」，刪除軍職夫婦只有其中一方能申請育嬰假的條文，軍職夫婦皆能申請育嬰假，讓國軍官兵有完善且具彈性的育嬰留職停薪制度。

    國防部於報告中指出，本次修法配合政府「建構安心懷孕及友善生養環境」之政策指導，提供國軍官兵完善且具有彈性的育嬰留職停薪申請制度，鼓勵雙親分擔養育責任，使其有自行考量經濟狀況及家庭分工，選擇共同照顧年幼子女的空間。

    今三讀條文刪除原條文第9條之1有關軍、士官育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶一方為限的規定。本次修正條文施行日期授權由行政院定之。

    立法院今也三讀通過「陸海空軍服制條例增訂第9條之1條文及第2條附圖修正案」，考量現役軍人因部分單位任務特殊，所著工作服裝無法統籌撥補，明定得以發放服裝代金取代。此外，依國軍現行服制穿著實務需要，修正法條中的各項附圖。

    第2條附圖修正重點包含，一等士官長大盤帽帽簷加穗、立正姿勢由五指伸直併攏改採握拳、海軍夏季丙式軍便服由立領改為翻領，女性官兵軍常服則增加褲裝制式。

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