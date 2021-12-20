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    首頁　>　政治

    王毅稱台灣「遊子」終將回家 陸委會斥：既非遊子也非棋子！

    中國外交部長王毅20在北京嗆言台灣是「終將回家的遊子」，不應是「被人利用的棋子」；對此，陸委會駁斥，台灣從不是中華人民共和國的一部分，既非「遊子」也非「棋子」。（法新社資料照）

    中國外交部長王毅20在北京嗆言台灣是「終將回家的遊子」，不應是「被人利用的棋子」；對此，陸委會駁斥，台灣從不是中華人民共和國的一部分，既非「遊子」也非「棋子」。（法新社資料照）

    2021/12/20 19:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國外交部長王毅今（20）日於北京出席「2021年國際形勢與中國外交研討會」開幕式，在演講嗆言，中國恢復與尼加拉瓜的外交關係，建交國總數增至181個，「一個中國共識」在國際上更加鞏固，台灣是「終將回家的遊子」，不應是「被人利用的棋子」，再度喊話「中國必須統一，也必然統一」；對此，陸委會駁斥，台灣從不是中華人民共和國的一部分，既非「遊子」也非「棋子」。

    針對台灣問題，王毅聲稱，台海局勢出現新一輪緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，一個中國原則的內涵面臨被虛化，甚至有掏空的危險。正是這些倒行逆施改變了台海現狀，損害了台海和平，違背了國際社會共識和國際關係基本準則。

    王毅聲稱，中方已發出嚴正警示，進行有力反制，震懾了台獨分裂勢力的氣燄，「十天前，我們恢復與尼加拉瓜的外交關係，建交國總數增至一八一個，一個中國的共識在國際上更加鞏固」。

    最後，王毅更說，「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。」

    陸委會表示，中共長期對台霸凌侵犯、惡意破壞台海現狀，更以奪取我邦交國方式打壓台灣國際空間，迫我接受其「一中原則」謬論，足見此一政治主張的片面性與空洞化，單憑一味強取豪奪終不可得。

    陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，既非遊子也非棋子；台灣的未來只有2300萬台灣人民有權決定，但絕不接受專制政體設定的路徑。政府捍衛國家主權與民主自由立場堅定，呼籲中方停止打壓威嚇行徑，真正做到自詡的相互尊重、民主正義擔當，踐行維護台海及區域和平。

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