檢討4大公投敗北 國民黨：強化社會溝通備戰2022

國民黨高層嚴令強化社會溝通，進入2022大選戰備狀態。圖為黨主席朱立倫。（資料照）

2021/12/20 18:20

〔記者林良昇／台北報導〕4大公投全數未通過，國民黨今下午召開中央工作會報，會中認為，民進黨把公投操作成藍綠基本盤對決，僅催出21%不同意票，對上藍營的20%，結果接近，綠營2022出現隱憂，但藍營中南部也要補強，國民黨高層嚴令強化社會溝通，進入2022大選戰備狀態。

國民黨今下午召開中央工作會報，會中分析4大公投結果、竹竹合併、台中中二選區補選等相關議題，檢討範圍觸及選民接觸管道、催票方式以及論述方式。黨高層嚴令強化社會溝通，正式進入2022大選戰備狀態。

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與會人士分析，民進黨把公投操作成藍綠基本盤對決，然而在開動國家機器狂砸數億資源的情況下，僅催出約21%的「4個不同意」票，對上藍營的20%「4個同意」，結果相當接近。

該人士進一步指出，綠營執政的桃園市、基隆市、新竹市「4個同意」皆高於不同意，綠營2022選戰已出現隱憂，藍營也會針對中南部縣市補強，針對公投結果，作為接下來大選的重要參考，「沒有樂觀的空間、也沒有悲觀的權利」，只能全力以赴，繼續爭取中間選民的認同。

談及台中第二選區立委補選，與會人士也轉述，各界積極討論透過陸空戰支援顏寬恒，包括拉抬顏推出的「壯大山海屯」政策藍圖，凸顯顏寬恒「做事的人」的認真態度與在地服務，用來跟林靜儀「荒腔走板的言行」語錄及相關影音做出對比，讓選民有充分資訊做選擇。陸戰部分也會採取成立後援會，透過黨員途徑催出選票。

針對民進黨已將竹竹合併送案到立法院，與會者表示，會中對於竹竹要發展的方向當然不會反對，但國民黨反對因人設事、只在乎一人一黨選舉利益的做法，竹竹合併不能急就章，必須更妥適的規劃方案，搭配財劃法修正，行政院擬定升格配套，不應該急著趕在2022九合一選舉施行。

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