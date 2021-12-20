颱風雷伊襲菲釀重災 外交部：目前無國人或台商傷亡

「雷伊」以強烈颱風之姿於16日晚間登陸菲律賓，重創菲國中部、南部，死傷人數不斷攀升，現死亡人數已達208人。（歐新社）

2021/12/20 15:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕超級颱風雷伊（Rai，菲律賓稱Odette）襲擊菲律賓，已釀至少146人死亡，影響超過78萬戶。依據外館消息，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困。蔡總統慰問外，外交部亞太司長也已於18日致電菲律賓駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez），代表我國的誠摯慰問及台灣樂願根據菲國需求，提供相關援助；費南德主席感謝我國政府與人民慰問與關懷，菲方將在必要時提請我方協助。

雷伊颱風於12月16日晚間自菲律賓東南部登陸，豪大雨引發菲國中部及南部7個省份地區嚴重水患及土石流。依據菲律賓官方資料，雷伊颱風已造成至少146人死亡，影響超過78萬戶，當地基礎建設與農產相關損失超過350萬美元。外媒報導目前死亡人數已達208人，至少52人失蹤。

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外交部今天表示，外交部長吳釗燮獲知菲國風災訊息後，立即指示亞太司長周民淦於18日下午致電馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德，代表我國政府與人民對菲律賓的災情的誠摯慰問，以及台灣樂願根據菲國需求，提供相關援助；費南德主席感謝我國政府與人民慰問與關懷，菲方將在必要時提請我方協助。

此外，我駐菲律賓代表徐佩勇於19日也向菲國政府表達關心與慰問。依據駐處掌握的消息，目前尚無國人或台商因風災傷亡或受困。外交部與駐菲律賓代表處將密切注意災情發展，並與菲國相關部門保持聯繫，及時提供必要的協助。

外交部說，國人如果在菲律賓遭遇急難需要協助，請即撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話：+63-917-819-4597；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

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