高市早苗：日美應定共同作戰計畫以因應台灣危機

日本自民黨政調會長高市早苗今天在一場演講中主張，日美應策定共同作戰計畫以因應台灣海峽危機。（記者林翠儀攝）

2021/12/19 20:06

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本自民黨政調會長高市早苗今天（19日）在一場演講中主張，日美應策定共同作戰計畫以因應台灣海峽危機，另外則是串連志同道合國家建立包含台灣在內的多國間防衛體制，並實施聯合演訓。她並指出，多數日本船舶取道巴士海峽和台灣海峽，日台間應開設熱線並簽訂海上事故防止協定，以因應海難事故發生。

「日本李登輝之友會」今天在東京舉行日台共榮之夜的年終聚會，邀請極為挺台的高市以「台灣與日本安全保障」為題發表演說，該會會長渡邊利夫表示，活動消息公布後，數天內即報名額滿，顯示高市的高人氣。常務副理事林建良更表示，高市在台灣有很多粉絲，尤其是她將台灣明文列入了自民黨的選舉公約中，令很多台灣民眾十分感動。

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高市在演講中有段表明為「非公開」（off the record）的談話，她表示，台灣是日本極為重要的友人，台灣的和平穩定與日本的安全保障有直接關係，但台日之間並沒有可保持秘密通訊並共享即時情報的手段，這令她感到很遺憾。

她指出，多數日本船舶取道巴士海峽和台灣海峽，日本應與台灣建立合作的機制，以因應可能發生的海難故事，例如簽訂海上事故防止協定，開設熱線以相互通報相關情報。她還主張在日台在經濟安全保障方面應更加強合作。

演講中高市也提到中國的急速擴展軍力，在西太平洋地區已超越日本和台灣，台灣海峽的情勢極為嚴竣，雖然專家提到中國侵台時間各有不同，但各項報告的看法均顯示，中國正在加速取得侵台的能力。

高市提出她個人的看法指出，要促使和平解決台海問題，僅靠外交手段是不夠的，最重要的是要讓中國明確地認識到，「用武力片面改變現狀是不可能的事」。在這種情況下，不僅是日台，還要把美國拉進來。

她表示，近來有很多理念相同的同志國家對亞太地區的安全高度關切，首先日美應策定共同作戰計畫以因應台灣海峽危機，另外就是串連同志國家，盡早建立包含台灣在內的多國間防衛體制，並實施聯合演訓。

高市還表示，台灣有事時，日本如何保護滯台日人、非戰鬥人員的撤退等，日本應早與台灣進行協議。

此外，對於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事，高市表示，他曾向負責CPTPP的大臣山際大志郎詢問，能否在年底日本還是議長國的期限內，組成台灣加入的相關工作小組，再移交給下個議長國新加坡，山際表示，如果有半年時間也許有辦法，但剩不到一個月的時間恐怕很困難。

不過，外務省事務次官也告訴她，即時議長交接，日本明年仍可以前議長國的身分與現任及下一任議長國以「三巨頭」（Triumvirate）的方式討論重要議題，高市表示，日本明年仍可藉由這種方式支援台灣的加入事宜。

「日本李登輝之友會」今天在東京舉行日台共榮之夜的年終聚會，邀請極為挺台的高市以「台灣與日本安全保障」為題發表演說。（記者林翠儀攝）

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