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    南投綠營「因地制宜」選戰策略 黨員憂變成「黨內互打」

    民進黨南投縣水里鄉民代表林良政（左至右）、全國黨代表曾琮愷及名間鄉民代表楊玉秀等3人，均表態角逐縣議員，並在黨代表大會中互相鼓勵。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣水里鄉民代表林良政（左至右）、全國黨代表曾琮愷及名間鄉民代表楊玉秀等3人，均表態角逐縣議員，並在黨代表大會中互相鼓勵。（記者謝介裕攝）

    2021/12/19 13:33

    〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部今日召開執評委會及縣代表大會，其中，即將於明年登場的五合一選舉提名條例最受各界注目，經過一番熱烈討論後，先定下「因地制宜」的大方向，至於細節部分，則有待進一步商討、研議。

    下屆南投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長的五合一選舉，即將於明年展開，儘管四大公投案投票結果均如執政的民進黨所願，全部遭否決未通過，但南投縣不但「同意票」多於「不同意票」，且恰巧就是藍綠政治版圖的國民黨5成4與民進黨4成6的比例，因此，黨員們擔憂「因地制宜」的策略，恐造成登記參選大爆炸局面，反而可能出現黨內互打的負面效應，豈不得不償失？

    民進黨有意參選縣議員的全國黨代表曾琮愷、名間鄉民代表楊玉秀及資深黨員莊銘峯等人，建議2022年選舉提名條例，應該比照上一屆以現任席次加一為原則，以草屯、中寮縣議員第2選區而言，目前黨內有2名縣議員，最多只能提3人參選，其餘選區也應如此。

    尤其，「因地制宜」看似簡單的4個字，卻暗藏太多不可預測的變數，包括高額、超額提名或開放競選也都成為選項之一，萬一錯估情勢，還可能因彼此資源內耗、攻訐，甚至黨內自相廝殺，最後適得其反，非但席次未成長，還讓其他黨派坐收漁翁之利，實在不可不慎！

    針對黨內人員的憂心及建言，主委羅美玲表示，她十分重視，但「因地制宜」只是提名的大方向，並非絕對，畢竟五合一選舉牽一髮而動全身，採「因地制宜」的策略也將更具有彈性空間，同時強調，單席次的地方首長選舉，仍以尋求連任者為優先提名原則，至於多席次民代選舉，若協調不成，最後也可能回歸到原先黨內初選民調的機制，至於確切結果，一旦內部完成討論，便會統一對外公布。

    民進黨南投縣黨部召開縣代表大會前，黨員對於四大公投案均遭否決，開心地直稱，是台灣人民的勝利。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部召開縣代表大會前，黨員對於四大公投案均遭否決，開心地直稱，是台灣人民的勝利。（記者謝介裕攝）

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