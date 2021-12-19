一接所在地高雄永安新港里 三接外移6成7投不同意

中油永安天然氣接收站（簡稱「一接」）就設在高雄市永安區新港里南端。（記者蘇福男攝）

2021/12/19 13:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市永安區新港里境內設有中油天然氣接收站（簡稱「一接」）和台電興達發電廠，堪稱是國內的能源重地，昨天三接外移議題公投結果，不同意票高達6成7，僅3成1同意。

新港里位於永安區西部，面積南北狹長5.7公里，分成北端烏林投、南端新港兩社區，居民多以養殖魚塭為生，台電興達發電廠和中油天然氣接收站30幾年前分別設在新港里的北、南端，堪稱是國內的能源重地，今年5月全台發生2次的嚴重停電危機，起因就是興達發電廠的運作異常。

請繼續往下閱讀...

一接興建初期，新港里民經常為了環境污染、養殖魚類暴斃和房屋龜裂等問題陳情抗議，後來發現使用天然氣廠的冷排水，意外養出新鮮肥美的石斑魚，冷排水成為「鑽石水」，一舉打出永安以鑽石水養大的石斑魚知名度，總統蔡英文日前還慕名前往參觀，並盛讚永安石斑是「鑽石斑」。

新港人從「反一接」到「接受一接」，在此次四大公投案三接外移議題的投票結果，備受各界矚目，昨天永安區總投票權人數為1萬1982人，有4636人領投票，投票率38.69%，其中，新港里總投票權人數2291人，有892人領投票，投票率38.93%，對於第20案的三接外移議題，同意票278票（31.1%）、不同意票601票（67.3%）。

新港里長何應成表示，一接設在當地有好有壞，不過就養殖漁業而言，鑽石水確實幫了養殖業者一個大忙，但鑽石水目前尚未全面普及所有魚塭。

市議員黃秋媖則認為，永安區長期受到台電燃煤發電產生空污的影響，期待三接在桃園大潭趕快興建完工，分散發電有助永安及北高雄改善空污問題，南電南用有助南台灣產業發展，也是解決區域均衡及能源轉型的長久之計。

台電興達發電廠就設在高雄市永安區新港里北端、緊鄰烏林投社區。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法