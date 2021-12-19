獨家》我駐港辦剩香港雇員47人 辦公新址明啟用不辦慶祝儀式

陸委會駐香港辦事處明日將於中環廣場49樓新址正式啟用辦公，官方不會舉辦喬遷慶祝儀式。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/19 12:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共逼台灣駐香港官員須簽署「一中承諾書」，駐港官員拒簽今年7月全數返台後，目前僅剩47名香港雇員協助辦公。由於人員減少，台灣駐港辦事機構「台北經濟文化辦事處」已搬遷至中環廣場49樓新址，明（20）日正式啟用辦公，不會舉辦喬遷慶祝儀式。

據了解，我國官方承租的中環廣場49樓辦公室，現為文化部光華新聞文化中心使用，明起合併做為陸委會駐港機構「台北經濟文化辦事處」的主要辦公場所，由各部會所屬的服務組、聯絡組、綜合組、新聞文化組合署辦公。

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據透露，港府雖未以「港版國安法」恐嚇或調查在香港辦事處上班的香港雇員，但國安惡法對雇員無形中構成壓力，已有幾名香港雇員離職，現在只剩下47名香港雇員。

知情人士指出，駐港辦喬遷至中環廣場49樓，不會舉辦慶祝儀式或活動，但有通知一些社團、台商及在港台人，駐港辦事處遷移至中環廣場49樓，明天開始正式營業，原本在香港金鐘力寶中心的舊辦公室，因延約到期已不續租。

他提及，駐港辦將在新址繼續提供民眾辦證服務，包含國人護照換發、文件驗證、外籍人士赴台簽證申請、港人來台停居留、在港中國居民入台證申請等服務。除非港共有以國安惡法構陷迫害香港雇員，不然駐港辦會繼續堅守崗位。

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