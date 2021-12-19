昨要求「揮淚斬馬謖」傅崐萁今滅火改口、「對事不對人」

立委傅崐萁今天受訪時，針對昨晚臉書貼「揮淚斬馬謖」，今天改口「對事不對人」。（記者花孟璟攝）

2021/12/19 11:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨倡導的4個公投議題全數大敗，立委傅崐萁昨晚憤而在臉書貼文批評，只有「揮淚斬馬謖」、「告別藍皮綠骨」方能重振士氣，引發外界猜測到底「馬謖」是侯友宜？盧秀燕？傅崐萁今上午出席花蓮的社區活動時卻一改批判語氣，改為強調「對事不對人」，傅崐萁認為，現在只有團結的國民黨，才能回應人民期待！

國民黨公投「全倒」，已回復國民黨籍的立委傅崐萁昨晚在臉書貼文砲火猛烈，貼文更指出，「團結的民進黨逆風而襲」，並大獲全勝，「藍營如何在遍體麟傷的重創中重拾人民的信心」、「痛下決心的揮淚斬馬謖、告別藍皮綠骨方能重振士氣！」

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傅崐萁今受訪時，收起揮淚斬馬謖、告別藍皮綠骨等說詞，變得低調許多！傅崐萁被問到「侯友宜要負責」？傅崐萁則回應「過去歷史走過的痕跡斑斑可見」。傅崐萁分析，昨天我們看到了，民進黨逆風而行，還從800多萬得票掉到400多萬票，在少400萬票之下，「選票不但沒有回去藍營，而且還讓我們敗選，這再不檢討不行」。

傅崐萁認為，公投談的都是非常清楚的公共議題，是高達8成民眾都反對的政策，但公投結果卻不能伸張民怨，傅認為原因在於「我們自己步伐不一，非常錯亂，造成民眾信心崩潰」。傅崐萁說，每個政黨目標都是執政，以回應人民期待，再不團結，人民將對政治冷感、最後淡出不再關心政治，將使台灣政治不斷向下沉淪，現在最重要就是大家坐下來好好思考「為什麼失敗」、冷靜看清楚，為了現在仍願意出來投票支持的380萬人，國民黨必須心平氣和來思考。

對於媒體詢問「告別藍皮綠骨」是否代表國民黨的路線要修正？傅崐萁仍以「大家對事不對人」說法回應，他說，任何事情都可以心平氣和好好說清楚，未來才能重拾人民信心，務實面對以回應人民期待。（11:52更新）

公投大敗的隔天，傅崐萁（左四）與花蓮縣長徐榛蔚（右三）參加花蓮的身心障礙活動，認為公投失敗國民黨必須深刻檢討、重拾民眾信心。（記者花孟璟攝）

傅?萁昨晚臉書貼文，重砲稱國民黨必須「揮淚斬馬謖」、「告別藍皮綠骨」，今天全部改口只談「對事不對人」。（臉書貼文截圖）

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