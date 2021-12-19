顏寬恒競選總部成立 提出政策三箭

顏寬恒競選總部成立，今年少了大進場等大型華麗的造勢。（記者歐素美攝）

2021/12/19 11:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒今天在沙鹿區成立競選總部，高喊「守護中二區，壯大山海屯」！宣布未來21天，將展開50場市場街、站路口，並舉辦數十場兒童劇場，同時加強「民主炒麵」力度，轉為座談會了解地方問題，並提出政策三箭，分別為「公托幼托」政策；解決中小企業農地違章工廠問題；打造便捷的新興商圈，讓烏日高鐵特區成為海線屯區的新都心。顏寬恒強調，競選總部成立，也是公投落幕、選戰白熱化的開始。

以往顏寬恒成立競選總部宛如大型造勢現場，今年則簡單許多，沒有大進場及重要人士到場致詞，他和父親顏清標簡單在總部向場內的神明敬拜祝禱，並接下舞獅人員帶來的好采頭，立委高金素梅及國民黨主席朱立倫，還有市議員、鄉親等也前來致意。

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顏寬恒宣讀講稿指出，這是一場期待跳脫惡質歪風的選戰，以及停滯空轉兩年的海線屯區，期待改變的願景，在選戰最後21天，將展開「守護中二區，壯大山海屯」的系列活動，有超過50場的市場掃街、站路口，以面對面傾聽選區選民的心聲。「當對手用媒體、網軍、惡毒的造謠抹黑撕裂這塊土地的情感」，他將用一步一腳印，找回在地鄉親，純樸踏實的初心，與人與人之間最熟悉的人情味；並將透過數十場的兒童劇場與民同樂，同時宣導環保意識、愛護家鄉，讓下一代在健康安全的環境中成長茁壯。

顏寬恒並提出「政策三箭」，第一支箭是「公托幼托」政策，讓年輕的爸媽，不用再離家老遠只為讓孩子有個優質的就學環境。傳統的巷弄戰、民主炒麵，也將加倍力度，轉型為鄉間座談會，去了解在地居民所遭遇到的困境以及問題，從生活交通到職場就業、中小企業轉型困難等眾多議題。

第二支箭則是針對中小企業農地違章工廠，提出未來的規劃藍圖，他表示，這些業主當年相信蔡總統的承諾，卻跳票沒兌現，他將逐步從法規放寬，統一輔導轉型，到園區規劃安置提初完整的解決方案，打造台中版的內湖園區。

第三支箭則是針對烏日區大量移入的人口，因基礎設施不足及生活商圈困乏，日當需花費30分鐘來回舊市區採買，顏寬恒允諾將打造便捷的新興商圈，讓烏日高鐵特區成為海線屯區的新都心，引進大型商城，並協調市府設立果菜市場與普及量販店。讓烏日特區成為年輕爸媽願意紮根久居的理想家園。

顏寬恒強調，「守護中二區，壯大山海屯」不只是口號，更是他對海線屯區鄉親的承諾，要大家一同手牽手，找回在地人對於這塊土地的驕傲與認同感，以人親土親作為思考本位，翻轉現代化所帶來的疏離與冷漠；這也是他對海線屯區的責任、義務、與最堅定的任務。

顏寬恒競選總部成立儀式簡單，由他與父親顏清標一起受舞獅祝賀。（記者歐素美攝）

顏寬恒競選總部成立！他宣讀講稿提出政策三箭，並高喊「守護中二區，壯大山海屯」。（記者歐素美攝）

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