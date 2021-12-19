公投不同意完勝 好過日：關鍵在高雄與台南

評析公投結果，好過日認為關鍵在高雄跟台南。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/19 09:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕公投結果四個不同意完勝，臉書粉專高雄好過日分析各縣市投票結果，評斷其中關鍵在於高雄與台南，在每項公投的不同意票，合計都領先35萬票以上，展現南台灣「自己決定命運」的強烈民意。

好過日認為，本次四個公投同意票距離門檻均超過百萬票，以很大差距被否決，然而「沒過門檻」和「不同意」的差距還是很大，若今天公投是同意大於不同意，但沒過門檻而被否決，恐怕還有很大政治風波，但四項公投全部明確展現不同意，也讓發起公投方不認輸的正當性立刻降低。

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好過日指出，分析各縣市投票結果，馬上可看出其中關鍵就在於高雄與台南，在每項公投案上，不同意合計都領先35萬票以上（高雄19萬、台南16萬以上），若扣除高雄台南，僅有核四是不同意大於同意，剩下三項都是同意票居多。

好過日評析，大南方展現的強烈民意，特別是高雄的結果，並不能單純以綠營票倉解釋，例如2018年高雄在公投與縣市長選舉上都翻盤，或是高雄市議會藍營長期佔優勢，都顯示高雄藍綠基本盤相對接近。

但這次投票高雄不同意票緊追台南、嘉義，而投票率與人口基數又明顯較高，結果就是灌入全台最多的不同意差距。

除顯示高雄人不被騙第二次的決心外，更重要還是超越藍綠對決，回到這次公投的議題本身，反三接明顯會導致高雄遭殃，反美豬則可能重傷國貿，讓高雄的鋼鐵等產業遭受報復，又影響高雄近年才要急起直追的產業轉型。

以台北為基地的政黨，為了一己之私強力動員，意圖犧牲高雄，很顯然的高雄人並不買單，用選票表達了「不要踐踏我們南部」的心聲。

過去台灣國土發展不均，南部長期被漠視，就算是相對重視南部的民進黨，過去做的也還不夠，近年蔡政府提出「大南方計畫」，加強基礎建設與產業部署，但還是處於各縣市各有計畫，但在政經結構的翻轉串連上，還是略顯不足。

好過日解讀本次公投結果，展現南台灣「自己決定命運」的強烈民意，應該也可以提醒民進黨，須加緊發展大南方高等教育、研發機能、部會南遷、國際交通等重大建設，不要北重南輕，才能真正讓台灣更有力！

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