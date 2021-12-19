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    基桃竹市「同意票」較多 戴瑋姍：可見民進黨3市長連任不簡單

    戴瑋姍昨晚在臉書指出，基隆市、桃園市、新竹市同意票較多，當地傳統藍大於綠，顯示出林右昌、鄭文燦以及林智堅市長在2018年選情艱困時能高票連任不簡單。（資料照）

    戴瑋姍昨晚在臉書指出，基隆市、桃園市、新竹市同意票較多，當地傳統藍大於綠，顯示出林右昌、鄭文燦以及林智堅市長在2018年選情艱困時能高票連任不簡單。（資料照）

    2021/12/19 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕4大公投於昨日落幕，公投案全數闖關失敗，就投票率來看，全台有12縣市投出「4個同意」，其中包括綠營執政的基隆市、桃園市、新竹市，新北市議員戴瑋姍昨晚在臉書指出，如此也顯示，當地傳統藍大於綠，而林右昌、鄭文燦以及林智堅市長在2018年民進黨選情艱困時能高票連任，實在非常不簡單。

    戴瑋姍表示，本次公投從各縣市的投票結果來看，幾乎等同於兩大政黨的基本盤，藍綠支持者皆被強烈動員，中間選民影響則相對不顯著。

    戴瑋姍觀察，基隆市、桃園市和新竹市傳統藍大於綠的縣市，其選民結構直接導致了「同意」大於「不同意」的結果。戴瑋姍指出，由此可見林右昌、鄭文燦以及林智堅市長，在2018年民進黨艱困的選情中能高票連任，確實有抓住中間選民的心，非常不簡單。

    戴瑋姍也提到，藍綠結構五五波的新北市，即使侯友宜市長的滿意度非常高，並被視為2024最強的總統候選人，卻沒有拉動藍綠支持者板塊，或外溢到中間選民，而侯友宜這次「公投不沾鍋」的表現，沒有領導者應有的決斷、想要兩面討好，反為自己埋下了選民不信任的隱憂。

    針對2022地方首長選舉，戴瑋姍認為，侯友宜被外界普遍認為十拿九穩會連任，但綠營仍有盡全力一搏的機會。

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