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    高雄公投不同意大勝 綠營：台積電、默克投資讓地方有感

    台灣默克高雄廠電子材料供應設備製造廠動土。（高市府提供）

    台灣默克高雄廠電子材料供應設備製造廠動土。（高市府提供）

    2021/12/18 23:19

    〔記者王榮祥／高雄報導〕四大公投結果，高雄不同意票開出亮眼成績，各自贏過同意票超過19萬，民進黨高市黨部主委趙天麟感謝人民理性決定，分析原因是人民對蔡總統施政認證、對高雄市政肯定，綠營人士更直白，認為台積電與默克讓地方有感。

    高雄綠營於公投前強力催票，市長陳其邁更下軍令狀要拚出「四個不同意」高票，最終如願開出數一數二的漂亮成績單。

    黨部主委、立委趙天麟對此結果表示感動，也感謝人民做出理性的決定，形容投票結果代表台灣公民社會的成熟。

    他說，即便在公投宣傳過程出現許多泛政治化、錯假消息，還疑似有中國力量介入干擾，但最終人民還是做出理性決定，不僅讓全世界看到台灣進步的民主制度，也讓台灣在爭取加入CPTPP參與、及各國乾淨供應鏈更具優勢。

    趙天麟表示，公投結果可視為民眾用期中考方式再次對蔡總統施政的認證，也是人民對中央推出「大南方計畫」的肯定，確定市長陳其邁「南霸天、領頭羊」地位，代表陳其邁不僅招商引資有成，也於逆境中強力對公投催票有成，高雄再次成「台灣英雄」。

    他指出，高雄近期迎來很多重大投資案，市民用公投票給予執政團隊回饋及肯定，相信公投結果會激勵中央更支持高雄招商引資，也是鼓勵陳其邁團隊要繼續「緊緊緊」繳出更亮麗的市政成績單。

    綠營人士講得更白，台積電、默克等大廠投資，產業與房市的巨變讓地方很有感，間接在投票上有所顯現。

    台積電將在高雄設廠，列為預定地的中油高煉廠進行土壤整治。（記者李惠洲攝）

    台積電將在高雄設廠，列為預定地的中油高煉廠進行土壤整治。（記者李惠洲攝）

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