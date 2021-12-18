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    公投沒有誰輸誰贏 林俊憲：民眾給民進黨最溫暖的提醒

    林俊憲認為，公投結果並不是誰的勝利或失敗，而是全國民眾給民進黨最溫暖的提醒，他也強調，獲得完全授權，就要負起完全責任。（資料照）

    林俊憲認為，公投結果並不是誰的勝利或失敗，而是全國民眾給民進黨最溫暖的提醒，他也強調，獲得完全授權，就要負起完全責任。（資料照）

    2021/12/18 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投投票今天落幕，四案皆以不通過為最後結果。民進黨立委林俊憲認為，公投結果並不是誰的勝利或失敗，而是全國民眾給民進黨最溫暖的提醒，他也強調，獲得完全授權，就要負起完全責任。

    林俊憲在臉書表示，四項公投皆以不同意票數大於同意票數成功擋下，台南更成為全國不同意票數比例最高的城市，對此他感謝所有台南鄉親，在決定台灣未來的關鍵路口踴躍站出來，繼續讓台灣朝更好的方向前進。

    林俊憲說，公投不是選舉，沒有誰輸誰贏的問題，只有國家要選擇什麼道路的問題，因此他認為，這不該被視為誰的「勝利」、誰的「失敗」，而是全國民眾給民進黨一個最溫暖的提醒，「民意認同我們的政策，以不同意佔多的票數給政府完全授權，繼續讓台灣走向國際、繼續追求能源轉型和永續發展。相對的，獲得完全授權，就要負起完全責任，政府要更加兢兢業業，不負所有國民的託付。」

    林俊憲接著說，這場公投是全台灣一起上的民主課，我們從一人決定一切的威權時期，走到選出一群人替我們討論國策的民主普選，再到所有人都可以直接參與的公投，實屬不易。

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