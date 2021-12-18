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    公投結束竟是三輸局面？黃光芹：完全沒有贏家

    四大公投今日結束，四案全數未通過。（圖擷取自中選會「110年全國性公民投票中央選情中心」直播畫面）

    四大公投今日結束，四案全數未通過。（圖擷取自中選會「110年全國性公民投票中央選情中心」直播畫面）

    2021/12/18 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投今日結束，四案全數未通過。資深媒體人黃光芹指出，民進黨這次顧住了面子，國民黨則找不到裡子。但她認為，這次公投屬於三輸局面，完全没有贏家，「藍綠兩黨應各自回到老巢，好好閉門思過」。

    黃光芹今晚在臉書PO文表示，從今天傍晚開始，有幾家媒體提及她幾個禮拜前預測，藍綠兩黨均有可能不通過公投門檻。「其實這沒什麼，因為一場公投，淪為政黨動員，自主性選民不願意表態，這是必然的結果」。

    黃光芹說，公投有没有通過門檻，屬於「裡子」問題，就這一點來說，藍綠都沒討到好處；但就「面子」來說，民進黨拚全力動員，技壓國民黨，國民黨被扒了臉皮，暫時沒有臉出來大聲。

    黃光芹指出，朱立倫說要承擔責任，卻一會兒怪天氣、一會兒怪鳥籠，就是不承認自己「鳥」，仍不願承認國民黨窮得只剩下基本盤，也所剩無幾。「如果國民黨再不抛棄極端性格、繼續被深藍綁架，就算拿100個侯友宜來祭旗，也無濟於事」。

    黃光芹說，這一次公投，「歲月靜好派」缺席、「抗中保台派」勉強保住顏面、「戰鬥深藍派」元氣大傷，公投失去意義，屬於三輸的局面，完全沒有贏家。「藍綠兩黨應各自回到老巢，好好閉門思過」。

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