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    首頁　>　政治

    四大公投均未通過 林錫耀：人民找出對台灣最好選擇

    四大公投結果揭曉，民進黨秘書長林錫耀晚間召開記者會。（記者劉信德攝）

    四大公投結果揭曉，民進黨秘書長林錫耀晚間召開記者會。（記者劉信德攝）

    2021/12/18 21:22

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對四大公投皆未通過、且四案不同意票大於同意票之結果，民進黨秘書長林錫耀今（18日）晚間召開記者會，感謝各界努力、及支持政府施政方向的台灣隊友的支持。他強調，這次公投不是政黨對決，而是攸關台灣未來發展路線能否向前的重要決定，結果也證明，人民可以在充分討論後，找出對國家最好選擇。

    林錫耀表示，今天是台灣第一次公投分開辦理，共同寫下台灣民主關鍵一頁，感謝所有參與投票民眾與選與人員辛勞，讓今天選務順利完成。他強調，這次公投不是政黨對決，而是攸關台灣未來發展路線能否向前的重要決定，今天結果也證明，人民可以在充分討論後，找出對國家最好選擇。

    林錫耀感謝所有黨公職同志及志工朋友、年輕夥伴，大家共同努力，在街頭市場每個角落，甚至透過網路積極說明政策，也感謝支持政府施政方向的台灣隊友的支持，讓我們繼續推動台灣走向國際、民主深化。並感謝許多公民團體朋友提供寶貴建議，且在第一線提供許多專業資訊，讓民眾充分了解，有更理性討論空間。

    林錫耀指出，民進黨作為執政黨，未來挑戰還很多，還有很多要一起努力的地方，讓台灣更好。公民投票是直接民主展現，這過程會有競爭與彼此質疑，但公投過後還是要一起走下去，為了台灣一起努力。

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