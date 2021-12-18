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    國民黨四大公投均出局 林昶佐：下月9日讓台灣繼續贏

    立委林昶佐。（記者劉信德攝）

    立委林昶佐。（記者劉信德攝）

    2021/12/18 20:40

    〔記者楊丞彧／台北報導〕四大公投開票結果均未過關，其結果可能也將牽動下月9日的無黨籍立委林昶佐罷免案與台中市第二選區立委補選。林昶佐今（18日）晚指出，這樣的結果是人民發出「停止虛耗、大步向前」的強大訊號；接下來明年1月9日，中正萬華的罷免案，他懇請選民一票一票投出我們的未來，讓中正萬華、台中二選區繼續前進，與所有台灣人民繼續大步往前進，「留住林昶佐、支持林靜儀 ，台灣繼續贏」！

    林昶佐指出，今天是四大公投投票日，開票至今，重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選和珍愛藻礁等四案，投票率都離門檻還有一段距離，過關的機率已微乎其微。更重要的是，反對票也全部超過同意票，這是人民發出的強大訊號：「停止虛耗、大步向前！」

    林昶佐直指，對於國民黨裡面的極端人士為了政治利益，把這些多年來社會已凝聚出共識的議題，硬要以公投的方式重新包裝、操弄是非，人民已經感到不耐與厭煩，連國民黨自己的支持者都不願意為其背書，而心繫台灣進步的族群，仍勇敢的站出來，阻止繼續內耗的任何可能。

    林昶佐建議，國民黨作為台灣最大的在野黨，應該思考是否要繼續濫用這種極端的政治手段，或是可以傾聽人民的聲音，停止浪費社會資源，走向理性監督的路線。

    林昶佐強調，三個禮拜後的1月9日，中正萬華的罷免案，他懇請大家不能鬆懈，理性地對罷免案投下「不同意」；台中二選區的補選之戰，也請把票投給4號林靜儀，我們必須讓國民黨內的極端勢力知道，無論他們想如何濫用民主制度來虛耗台灣，我們都會溫柔堅定地回擊、一票一票投出我們的未來，讓中正萬華、台中二選區繼續前進，與所有台灣人民繼續大步往前進！

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