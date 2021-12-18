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    首頁　>　政治

    公投結果底定 蔡培慧：民眾撇開政黨就事論事

    行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，認為公投結果是希望台灣經濟發展和能源穩定的民意展現。（記者陳鳳麗攝）

    行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，認為公投結果是希望台灣經濟發展和能源穩定的民意展現。（記者陳鳳麗攝）

    2021/12/18 19:56

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕公投開票結果大勢底定，不同意票多過同意票，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，公投結果是希望台灣經濟發展和能源都能穩定的民意展現，且是選民撇開政黨，就事論事後的選擇。投票前賣力宣傳四個同意的南投縣長林明溱則說，四個不同意的支持票較多的結果早在意料中，因很多民眾對公投議題態度冷漠，且很多人不了解內容，但仍要奮力一搏，敗中求勝。

    行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，在南投縣內有多場公投宣講，最後一場13日晚間在南投縣草屯鎮南埔陳府將軍廟，邀請經濟部長王美花前來壓軸，現場座無虛席。

    晚間四個公投議題不同意完封同意，蔡培慧認為，公投是民主常態，很多事需要大家理性且長期的討論，此次公投結果，是多數民眾希望台灣的經濟發展和能源供應能穩定，而這樣的結果，也是選民撇開政黨，就事論事的結果。

    國民黨籍的南投縣長林明溱則表示，這樣的投票結果是預料中的事，因這是對事的投票，很多人根本不懂這些議案的內容，也有不少人認為這些議題與自己無關，根本不想去投票，選前還是奮戰到底，敗中求勝。而光看南投縣的結果，投票率不高，但南投縣同意的比率仍略高於不同意，還是表示他和藍營民代努力宣傳有效。

    國民黨籍南投縣長林明溱，對公投結果表示「預料中的事」。（民眾提供）（記者陳鳳麗攝）

    國民黨籍南投縣長林明溱，對公投結果表示「預料中的事」。（民眾提供）（記者陳鳳麗攝）

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