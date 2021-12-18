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    四大公投雲林台西同意票「完勝」不同意 斗六3:1

    四大公投案雲林縣各鄉鎮市開票結果統計表。（記者黃淑莉翻攝）

    四大公投案雲林縣各鄉鎮市開票結果統計表。（記者黃淑莉翻攝）

    2021/12/18 19:54

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕四大公投案雲林縣今天晚上7點完成開票，投票率35.25％，四案「不同意」完勝「同意」，其中，台西鄉4案同意票都微幅高於不同意票，斗六市僅重啟核四案不同意高於同意票，其他3案都是同意高於不同意。

    冷氣團來襲氣溫驟降，雲林各投票所投票狀況冷清，中午時全縣投票率僅18％，午後部分投票所湧現人潮，截至下午4點投票結束，全縣投票率為35.25％。

    開票結果，4案票數分別為：

    第17案重啟核四，同意票8萬3626、不同意票11萬7498
    第18案反萊豬進口：同意票8萬7535、不同意票11萬3430
    第19案公投綁大選：同意票8萬6539、不同意票11萬4564
    第20案珍愛藻礁：同意票8萬5518、不同意票11萬5517。

    雲林20鄉鎮市投開票結果，投票率最高的是斗六市40.65％、最低為麥寮鄉25.26％；得票數部分，台西鄉4案的同意票都高於不同意票，而斗六市第17案重啟核四不同意高於同意、其他3案都是同意高於不同意票，其他18鄉鎮市都是不同意票大幅領先同意票。

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