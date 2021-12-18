宜蘭縣公投結果「四個不同意」大獲全勝 核四贏最多

公投開票結果今天出爐，宜蘭縣在重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁（三接）等4個議題上，民進黨主張的「四個不同意」獲得全面勝利。（記者林敬倫攝）

2021/12/18 19:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕四大公投開票結果晚間出爐，宜蘭縣在重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁（三接）等4個議題，民進黨主張的「四個不同意」獲得全面的勝利，反對核四重啟贏得票數最多，不同意票高達91426張，大勝54104張的同意票，不同意多了37322張。

根據中選會的資料，宜蘭縣這次公投18歲以上投票人數有385261人，整體投票率達38.17%，重啟核四投票人數有147051人、反萊豬有147046人、珍愛藻礁與公投綁大選則都為147041人，以重啟核四的投票人數最多。

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各項議題得票情況，重啟核四不同意票有91426張，同意票有54104張；反萊豬不同意票有84199張，贏同意票的61292張。

公投綁大選不同意票有85043張，贏同意票60498張；珍愛藻礁則有85262張，贏同意票60169張，4項議題民進黨主張的不同意，獲得全面勝利。

各項議題票數差距，重啟核四不同意贏37322張，反萊豬贏22907張、公投綁大選贏24545張，最後的珍愛藻礁贏25093張。

12鄉鎮投票率，以羅東鎮最高，達40.87％，其次為冬山鄉的39.47％，大同跟南澳兩山地鄉鎮投票率最低，都不足3成，分別為28.22％與28.07％。

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