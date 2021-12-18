四個不同意領先 立院民進黨團：民眾對蔡政府執政有信心

立法院民進黨團書記長蔡適應。（資料照）

2021/12/18 19:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投今天舉行投票，開票結果四個不同意持續領先，立法院民進黨團書記長蔡適應表示，大多數國人對於蔡英文政府的執政展現信心，也認同目前政策方向，勸告國民黨不要再亂下去，好好在立法院審查中央政府總預算和其他法令，不要再藉故杯葛議事運作。

四大公投案今天進行投票，投票時間從上午8時起至下午4時止，截至晚間18時32分止，根據中選會公布的開票結果，目前第17案「重啟核四」、第18案「反萊豬進口」、第19案「公投綁大選」與第20案「三接遷離」等4案，不同意票數均突破350萬票，全數大於同意票數。

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立法院民進黨團書記長蔡適應表示，首先這次公投從目前開票結果來看，應會是四個不同意大於四個同意，所以大多數國人對於蔡英文政府的執政展現信心，也認為目前政府政策的方向不用做太大的修正。

蔡適應表示，他也要勸告在野黨，既然國人投了四個不同意，呼籲在野黨、國民黨不要再亂下去，包含中央政府總預算和相關法令都要好好審查，立法委員在立法院要做好議事工作，不要再藉故杯葛議事運作。

蔡適應指出，但是這次投票率沒有很高，代表有許多人還是沒有把這些議題看得非常重要，因此也代表政府在公共政策宣傳上，要讓更多人可以知悉，所以政府在這方面可能要做更多努力。

而從投票票數差異來看，蔡適應分析，這四個議題除了民進黨主張四個不同意，其他政黨有不同主張，但是投票結果趨勢很一致，比例差不多，代表多數民眾經過相關的人說明表達看法後，認為應該投出四個不同意。

蔡適應表示，公投綁大選發生過的亂象大家記憶猶新，萊豬問題大多數民眾認為不是食安問題，而是國際貿易和科學議題，至於三接部分，就發電穩定來說本來就有必要，而且避免中南部大規模的南電北送，和減少燃煤降低空汙，而核四的重啟大家知道啟用是有問題，經過討論後得出這樣的投票的不同意比例，他認為就是符合台灣國人理性的選擇結果。

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