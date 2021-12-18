逾八成投票所開完票 已完成投票所投票率破四成

因應本次四大公投開票，中選會在台北市中央聯合辦公大樓成立「110年全國性公民投票中央選情中心」。（記者吳書緯攝）

2021/12/18 18:42

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案今天投票，下午4時投票結束後，全國各投票所開始計票，已陸續將結果回傳至中選會；根據中選會在下午6點30分的數據顯示，4項公投案均是不同意票領先同意票，且同意票僅約300萬餘票距離公投案通過門檻495萬餘票仍差距甚遠，本次公投案的結果已經呼之欲出；目前超過8成投票所已完成開票，已完成投票所的投票率為40.49%。

中選會本次在台北市中央聯合辦公大樓成立「110年全國性公民投票中央選情中心」，根據中選會在午8點30分的數據顯示，全國1萬7479間投票所，已開完1萬5114間投票所，並回傳數據。已完成開票投票所的投票率為40.49%。

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「重啟核四案」的同意票為310萬4910票，不同意票為346萬229票；「反萊豬進口案」的同意票為321萬1611票，不同意票為346萬229票；「公投綁大選案」的同意票為322萬775票，不同意票為345萬4559票；「三接遷建案」的同意票為317萬9872票，不同意票為348萬9744票。

依據「公投法」，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

本次公投的總投票權人數為1982萬5468人，若換算四分之一為495萬6367人，意即各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且必須多過不同意票，才能通過公投案。

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