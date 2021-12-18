為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    金門天冷、公投也冷 翁明志、楊鎮浯、陳玉珍催票：籲踴躍行使公民權

    2021全國性公投登場，外島金門各投票所投票人氣也像天氣一樣冷颼颼。（記者吳正庭攝）

    2021全國性公投登場，外島金門各投票所投票人氣也像天氣一樣冷颼颼。（記者吳正庭攝）

    2021/12/18 14:00

    〔記者吳正庭／金門報導〕2021全國性公投今天登場，外島金門一早投票狀況也像天氣一樣冷颼颼，民進黨籍的行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、國民黨籍立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯先後在早上投下神聖的1票，一致呼籲鄉親出門投票，行使公民的權利。

    金門清晨六點多氣溫僅攝氏11.8度，到了8點也僅12.4度左右，各投票所相當冷清，幾乎都是「工作人員比投票人還多」。

    翁明志說，公投是公民意志的展現，用投票給予關心，表達支持或不支持，這是值得鼓勵的；對於外界認為金門人對此次公投表現冷漠，翁明志說，公投是「對事不對人」，一般人對和「人」有關的大選比較熱情；然而，很多人冷漠，也許是心中已有定見，不代表不關心。

    陳玉珍也說，公投是人民行使直接民權的表現，畢竟人民才是國家的主人；一般民眾對「人」的選舉會比較熱情，對「事」會比較冷漠；有些人會質疑，投票究竟會不會有效果？事實上，投票還是真的會有效果，呼籲大家趕快出來投票。

    楊鎮浯說，目前來看，金門投票情形還不是很明朗，預估投票達3至4成，呼籲鄉親趕快出門行公民的權利，也是應盡的義務。

    金門縣選委會表示，全縣共開設85個投開票所，公告選舉人數約12萬4592人；初步觀察，至中午為止，各投票所投票率不到2成。

    行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（左1）一早前往投票所投票。（記者吳正庭攝）

    行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（左1）一早前往投票所投票。（記者吳正庭攝）

    立委陳玉珍一早搭機返回家鄉金門投票。（記者吳正庭攝）

    立委陳玉珍一早搭機返回家鄉金門投票。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右）前往投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右）前往投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右）牽著另一半張婭玲（左）前往投票。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（右）牽著另一半張婭玲（左）前往投票。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化截至中午投票率約1成7 年輕人完投多
    2021/12/18 13:57

    彰化截至中午投票率約1成7 年輕人完投多
    台中市目前投票率約2成5 約58萬人投完票
    2021/12/18 13:55

    台中市目前投票率約2成5 約58萬人投完票

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    屏縣上午公投投票率僅2成 潘孟安呼籲下午快投票
    2021/12/18 13:30

    屏縣上午公投投票率僅2成 潘孟安呼籲下午快投票
    公投反應冷 嘉市投票率截至中午僅約二成
    2021/12/18 13:13

    公投反應冷 嘉市投票率截至中午僅約二成

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    桃市公投順暢 截至中午投票率三成
    2021/12/18 13:10

    桃市公投順暢 截至中午投票率三成
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播