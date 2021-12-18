金門天冷、公投也冷 翁明志、楊鎮浯、陳玉珍催票：籲踴躍行使公民權

2021全國性公投登場，外島金門各投票所投票人氣也像天氣一樣冷颼颼。（記者吳正庭攝）

2021/12/18 14:00

〔記者吳正庭／金門報導〕2021全國性公投今天登場，外島金門一早投票狀況也像天氣一樣冷颼颼，民進黨籍的行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、國民黨籍立委陳玉珍、金門縣長楊鎮浯先後在早上投下神聖的1票，一致呼籲鄉親出門投票，行使公民的權利。

金門清晨六點多氣溫僅攝氏11.8度，到了8點也僅12.4度左右，各投票所相當冷清，幾乎都是「工作人員比投票人還多」。

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翁明志說，公投是公民意志的展現，用投票給予關心，表達支持或不支持，這是值得鼓勵的；對於外界認為金門人對此次公投表現冷漠，翁明志說，公投是「對事不對人」，一般人對和「人」有關的大選比較熱情；然而，很多人冷漠，也許是心中已有定見，不代表不關心。

陳玉珍也說，公投是人民行使直接民權的表現，畢竟人民才是國家的主人；一般民眾對「人」的選舉會比較熱情，對「事」會比較冷漠；有些人會質疑，投票究竟會不會有效果？事實上，投票還是真的會有效果，呼籲大家趕快出來投票。

楊鎮浯說，目前來看，金門投票情形還不是很明朗，預估投票達3至4成，呼籲鄉親趕快出門行公民的權利，也是應盡的義務。

金門縣選委會表示，全縣共開設85個投開票所，公告選舉人數約12萬4592人；初步觀察，至中午為止，各投票所投票率不到2成。

行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（左1）一早前往投票所投票。（記者吳正庭攝）

立委陳玉珍一早搭機返回家鄉金門投票。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（右）前往投票所投下神聖一票。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（右）牽著另一半張婭玲（左）前往投票。（記者吳正庭攝）

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