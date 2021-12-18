核四所在地貢寮 96歲中風嬤從淡水趕回投公投票

新北市貢寮區天氣冷，仍有民眾坐輪椅來投公投。（記者盧賢秀攝）

2021/12/18 11:40

〔記者盧賢秀／新北報導〕4項公投案今早8點開始投票，北部地區氣溫低，偶有毛毛雨，新北市東北角的貢寮核四所在地和北海岸核一核二廠附近的投票所人潮零零星星，但也有行動不便的長者，坐著輪椅或是騎電動車去投票，還有96歲中風阿嬤從淡水趕回來投票，熱情感人。

新北市瑞芳警分局一大早就前往瑞芳區公所，分批護送選務人員帶著公投選票前往各地投開票所，因應疫情，各投開票所入口處都有增派人力，為投票民眾噴灑酒精消毒，並逐一量額溫。

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民眾關心貢寮區核四所在地的民眾投票情況，今天東北季風增強，一早天氣相當冷，還是有些民眾很早就來投票，人潮零零星星，並不集中；有阿嬤坐著輪椅來投票，或是騎著電動車，有1位96歲阿嬤，由女兒從淡水載她回來貢寮投票，都令人感動。

貢寮真理里長趙瑞昌說，有位里民96歲的阿嬤，原本住在貢寮，因中風現由女兒照顧住在淡水，也趕回來投票，還有95歲阿嬤坐著輪椅來投票，他們都守護台灣、一生堅持反核四，台灣不能承受有一次核災，尤其是核廢料處理的問題，不要留給子孫遺害萬年的核廢料，要留乾淨的東西給後一代，他有信不同意核四重啟會比較多。

貢寮區有長者坐輪椅來投票。（記者盧賢秀攝）

還有民眾騎電動車來投票。（記者盧賢秀攝）

投開票所都有專人為民眾量耳溫和消毒（記者盧賢秀攝）

貢寮地區民眾投票情況逐漸增加（記者盧賢秀攝）

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