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    不怕被王力宏影響 趙少康：公投比八卦重要千萬倍

    民眾前往投票所公投。（記者陳志曲攝）

    民眾前往投票所公投。（記者陳志曲攝）

    2021/12/18 11:35

    〔記者陳昀／台北報導〕四大公投今天登場，但昨晚歌手王力宏遭前妻爆料震驚各界，「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康上午投票時喊話說，這是兩回事，年輕人絕對不會受王力宏影響，公投比八卦重要一百倍、一千倍、一萬倍。

    趙少康認為，今天投票率應該還不錯，他早上去市場掃街，很多人說都已經投票了，狀況比想像得好，天氣也逐漸好轉，這是直接民權，放棄投票很可惜，呼籲無論贊成反對，都出來投票。

    針對蔡英文總統上午投票時喊話，四項公投結果關乎台灣經貿、能源轉型和台美外交關係，不希望政策出現重大變數，趙少康批評，那他的政策要好啊，如果政策不好、一意孤行，損害絕大多數人的最大利益，政策就要改變啊，又不是朕即民意、朕即聖旨、朕即法律，不然進口萊豬對嗎？怎麼講都不對啊，一人做的決定要大家背書，天下哪有這樣的事？

    針對昨晚爆出王力宏的新聞更震撼，會不會擔心影響公投投票率？趙少康笑說，兩回事啦，但從另一個角度來看，就是因為王力宏，更要出來投票，不要讓他影響到，年輕人絕對不會受王力宏影響。

    對於關注度都在影劇新聞，趙少康說，八卦嘛，大家都有這樣的心情，態度，但還好啦，不至於因為八卦對政治新聞失焦，公投比八卦新聞起碼重要一百倍、一千倍、一萬倍。

    趙少康最後也重申，公投跟選舉不同，不是只比票高低，是跨不過門檻就沒了，還是會作廢、沒用，所以不去投票，就是支持民進黨，所以一定要去投票。

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