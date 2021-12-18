傅崐萁攜徐榛蔚投票：降溫變天徵兆 盼民權伸張

傅崐萁、徐榛蔚2人先後進場投票，並一起依序將公投票投進票匭內。 （記者王峻祺攝）

2021/12/18 10:37

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻，連續3天合體，搭宣講公投車跑遍花蓮全縣，昨晚更走上市區街頭激情催票，高喊「4個都同意，台灣更美麗」。今早2人約9點45分攜手現身投開票所投票。傅崐萁說，天氣雖降溫，但若這是變天的徵兆，希望今天民權能得到伸張。

重啟核四、三接遷離、公投綁大選、反萊豬等四大公投案今投票，花蓮縣全國性公民投票案每一案投票權人為27萬5091人，共設置327個投開票所，傅崐萁、徐榛蔚夫婦今早抵達吉安鄉第144投開票所，2人先後進場投票，並一起依序將票投進票匭內。

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傅崐萁投票後接受媒體聯訪時表示，台灣到了民主發展最關鍵時刻，未來到底是民進黨專政30年，還是台灣依然有民主開放的社會；未來到底是家家戶戶都要吃萊克多巴胺的毒豬，還是要用一度六、七塊的綠電，以及物價飆漲三、四、五倍，台灣社會是否能夠承擔？這已經到了最後關鍵抉擇的一個路口。

他說，今天投下神聖的一票，也希望全國鄉親都能出來投票，畢竟500萬票的門檻，如果沒有達到，以後所有公投都會被沒收，為了自己的孩子、家人的健康以及國家社會，希望大家都能勇敢做自己。

傅崐萁說，公投宣講是盡最大力量讓民眾了解，我們有責任和義務宣導，今天這是一個關係代代兒孫未來發展的最後抉擇時刻，天氣雖有降溫，但如果這是一個變天的徵兆，希望民權能得到伸張，至於公投結果則盼「天佑台灣！」

國民黨籍立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫妻，今攜手現身花蓮吉安鄉投開票所投票。（記者王峻祺攝）

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