台東公投冷清 饒慶鈴、劉櫂豪一早都投完

台東縣長饒慶鈴早上到新生國小投下公投票。（記者黃明堂攝）

2021/12/18 10:41

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今早各投票所普遍未見人潮，呈現冷清狀況。縣長饒慶鈴8點45分到新生國小投票，前方僅2人排隊，立委劉櫂豪9點半到豐年國小則是免排隊，直接進場投票。很多老人家根本不知道今天要公投，有的不知什麼是公投，或者看不懂題目。

全國性4大公投今天進行投、開票，饒慶鈴早上約8時45分輕車簡從到位於新生國小一甲教室的31投開票所投票，現場僅有零星民眾，饒慶鈴依照相關規定全程口罩、量測體溫、酒精消毒後進入投票所投票。

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饒慶鈴向媒體表示，公投是人民的權利、決定國家的重大政策，是台灣民主的展現，今天台東的天氣還不錯，鼓勵民眾要踴躍出來投票，希望大家來這裡都投下「4個同意，台灣更美麗」。

立委劉櫂豪9點30分到豐年國小投票，現場依不同鄰別設置了3個投票所，劉櫂豪偕妻子劉子煊到場，現場無人排隊，接受量體溫、消毒後入所領票，才發現走錯投票所，改到隔壁教室另個投票所，一樣免排隊進入，很快就投下4張公投票。

劉櫂豪說，跟往年選舉比較來，確實少了很多人，可能跟今天天氣有關。他說，經過民進黨上下說明這次公投的重要性，台灣現在國際地位受到肯定，台灣必須穩定向前走，國家也進行了能源轉型充分供電，我要要守護得來不易的民主，穩定繼續向前走。

立委劉櫂豪早上偕妻子到豐年國小投公投票。（記者黃明堂攝）

台東市豐年國小設有3個投票所，但早上一眼望去校園空蕩蕩，場面冷清。（記者黃明堂攝）

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