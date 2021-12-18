藍營縣市長「錄影」現身公投晚會 朱立倫：大家有不同方式表達支持

國民黨主席朱立倫上午完成公投投票。（記者王藝菘攝）

2021/12/18 09:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫上午完成公投投票，針對昨晚藍營的「民主守夜」晚會，黨籍縣市長都未出席，而是預錄影片，甚至新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙等人是以剪輯過去新聞片段的方式「現身」，媒體詢問這些人是否和黨中央保持距離？他回應，這些方式都有經縣市長們同意，因為大家有不同的方式來表達對公投的支持，他希望大家今天都能出來投票。

對於媒體詢問，縣市長都沒有到場，是否擔心無法凝聚投票？朱立倫則說，他覺得到最後一分鐘都投票了，還要試圖來見縫插針，昨天黨中央一個一個縣市長都打電話，請大家不要到現場來，包括每一位他都傳訊了，就是說請大家固守在各縣市催票，並讓大家出來投票，結果有人還是要見縫插針，他覺得真的大可不必，因為事實上最重要是希望大家出來投票。

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朱立倫表示，今天是台灣民主的展現，也是民意的展現，因為公投並不是某一個個人，不是某一個政黨會贏，而是讓大家展現出民意，這4大公投都是民生議題，希望大家踴躍出來投票，展現出台灣民主的風範，讓我們民意能夠充分的展現。

由於今天天氣較冷，是否衝擊投票率？朱立倫說，雖然天氣冷，還是呼籲大家為了台灣的民主，為了民生議題，為了健康，大家都要出來投票。

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