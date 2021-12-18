為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投上午8點登場 高雄各投開票所湧「早鳥」

    高市各投開票所一早出現投票「早鳥」。（記者王榮祥攝）

    高市各投開票所一早出現投票「早鳥」。（記者王榮祥攝）

    2021/12/18 08:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕全國性公民投票今上午8點開場，高雄各投開票所湧現「早鳥」，8點不到就出現排隊人龍，整個投票秩序順暢；高市選委會則再次提醒，公投法雖未禁止投票日宣傳或引述民調，但不得在投票所四周30公尺內，違者仍會依妨害或擾亂投票者開罰。

    公投上午8點登場，高雄不少民眾選擇一早就完成投票，大部分是長者與中壯年，整個投票順序大致順暢，多數時間花在比對選票與票匭（四項公投、四個票匭），每個人從領票、圈票到投票，順利情況大概2至3分鐘。

    高市選委會提醒五個事項：

    一、不可在投票所內宣傳公投：投票所內不可穿著佩戴具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品。

    二、勿撕毀公投票：圈選公投票如果蓋錯或弄髒公投票，仍應投入票匭，切勿予以撕掉。

    三、不可攜出公投票：公投票不能帶離投票所以免觸法。

    四、進入投票所手機應先行關機：手機或具攝影功能器材可放置於投票所外的手機置放籃，如要攜入應先行關機。勿有亮票或妨害投票秘密之行為。

    五、勿在投票所四周30公尺內喧嚷活動等：在投票所四周30公尺內不可喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，亦避免在此範圍內逗留。

    投開票所動線順暢。（記者王榮祥攝）

    投開票所動線順暢。（記者王榮祥攝）

    民眾花較多時間在比對選票與票匭。（記者王榮祥攝）

    民眾花較多時間在比對選票與票匭。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    四大公投今投票 過關門檻495萬6367票
    2021/12/18 06:00

    四大公投今投票 過關門檻495萬6367票
    4項公投 今天投票
    2021/12/18 05:30

    4項公投 今天投票

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    10萬人群組最熱議這項公投 雞排妹傻眼曝「同意票」支持者想法
    2021/12/18 00:30

    10萬人群組最熱議這項公投 雞排妹傻眼曝「同意票」支持者想法
    公投之夜「四個不同意」說明會 屏縣高樹1500人大集結
    2021/12/17 23:33

    公投之夜「四個不同意」說明會 屏縣高樹1500人大集結

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    柯文哲PO文嗆小英「公然說謊」 反遭沈榮欽留言打臉嗆爆
    2021/12/17 22:35

    柯文哲PO文嗆小英「公然說謊」 反遭沈榮欽留言打臉嗆爆
    馬、朱同台 呼籲民眾公投四個都同意
    2021/12/17 22:34

    馬、朱同台 呼籲民眾公投四個都同意
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播