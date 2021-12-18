公投上午8點登場 高雄各投開票所湧「早鳥」

高市各投開票所一早出現投票「早鳥」。（記者王榮祥攝）

2021/12/18 08:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國性公民投票今上午8點開場，高雄各投開票所湧現「早鳥」，8點不到就出現排隊人龍，整個投票秩序順暢；高市選委會則再次提醒，公投法雖未禁止投票日宣傳或引述民調，但不得在投票所四周30公尺內，違者仍會依妨害或擾亂投票者開罰。

公投上午8點登場，高雄不少民眾選擇一早就完成投票，大部分是長者與中壯年，整個投票順序大致順暢，多數時間花在比對選票與票匭（四項公投、四個票匭），每個人從領票、圈票到投票，順利情況大概2至3分鐘。

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高市選委會提醒五個事項：

一、不可在投票所內宣傳公投：投票所內不可穿著佩戴具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品。

二、勿撕毀公投票：圈選公投票如果蓋錯或弄髒公投票，仍應投入票匭，切勿予以撕掉。

三、不可攜出公投票：公投票不能帶離投票所以免觸法。

四、進入投票所手機應先行關機：手機或具攝影功能器材可放置於投票所外的手機置放籃，如要攜入應先行關機。勿有亮票或妨害投票秘密之行為。

五、勿在投票所四周30公尺內喧嚷活動等：在投票所四周30公尺內不可喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，亦避免在此範圍內逗留。

投開票所動線順暢。（記者王榮祥攝）

民眾花較多時間在比對選票與票匭。（記者王榮祥攝）

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