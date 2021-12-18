鏡頭下的外交現場 國合會松創開展

國合會在松山文創園區—文創交流中心舉辦「疫起前『鏡』，看見世界-國際合作發展紀實」攝影展。（國合會提供）

2021/12/18 01:05

〔記者楊丞彧／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會（國合會）本月17日至26日在松山文創園區—文創交流中心舉辦「疫起前『鏡』，看見世界-國際合作發展紀實攝影展」，展出國合會駐外技術團，執行對外援助計畫同時，協助夥伴國抗疫之成果紀實。國合會秘書長項恬毅17日致詞表示，面對危機我們可以恐懼，也可以選擇團結與互助，展覽凸顯台灣的援外工作始終不畏疫情、勇往直前。

項恬毅表示，2020年起疫情肆虐全球，多數國家受到封城、停工等防疫措施的影響，經濟陷入停滯，我國友邦及友好國家大多為開發中的經濟體，受到的衝擊更加嚴峻。國合會為了協助夥伴國家因應疫情，更在既有的援助計畫架構下，靈活運用駐地專業人力及資源，強化友邦抗疫能量。

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項恬毅舉例，除了提供防疫用具，推廣防疫觀念，照護弱勢族群健康，推出相關紓困方案，以確保糧食安全，更運用臺灣在資通訊科技的強項，強化友邦防減災能力，打造更有韌性的家園，並以線上學習方式，讓當地學生停課不停學。此外，還透過微額貸款、輔導農民組織等方式，協助在地微小型企業、農民及婦女，提升財務韌性及產銷能力，以及透過遠距教學的方式，讓友邦人員持續汲取臺灣經驗，充分發揮「Taiwan Can Help」精神。

台北市政府市長室涉外事務總監周台竹致詞時表示，他擔任駐聖露西亞大使時曾與國合會技術團密切合作，因此非常瞭解國合會的計畫能為當地人民帶來什麼樣的貢獻，國合會的計畫甚至讓他榮膺2009年聖露西亞風雲人物，感謝他為露國人民在農業、教育、衛生和其他重要民生領域上帶來正面轉變。

亞東紀念醫院院長室黃裔貽特助致詞時表示，亞東醫院長期與國合會合作執行公衛醫療計畫，包括貝里斯慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫、貝里斯醫療影像系統強化計畫等。透過這些計畫，深刻的瞭解國合會所推動的工作，確實能改善當地人民生活。

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