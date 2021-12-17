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    轉型正義敵人不只時間！ 黨產會：還有法官在阻擾

    黨產會主委林峯正今日表示，轉型正義的敵人不只是時間，還有許多黨國體制的協力者及法官，以各種方法及言論在阻擾。（黨產會提供）

    黨產會主委林峯正今日表示，轉型正義的敵人不只是時間，還有許多黨國體制的協力者及法官，以各種方法及言論在阻擾。（黨產會提供）

    2021/12/17 22:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日在中興大學舉辦「解構黨產」學術研討會，黨產會主委林峯正致詞強調，轉型正義的敵人不只是時間，還有許多黨國體制的協力者及法官，以各種方法及言論在阻擾。

    林峯正表示，黨產會所做的凍結財產等行政處分，幾乎被行政法院停止執行，黨產條例也因個案承審法官聲請釋憲，受到大法官的嚴格檢視。在這個過程中，可以看到許多黨國體制的協力者，從相關政黨人士、民意代表到學者，甚至審案的法官不按照經驗法則，用各種方法及言論來阻撓。直到去年8月底，大法官宣告黨產條例合憲後，行政法院才開始排審訴訟案件，讓我們比較驚訝的是，有為數不少的法官，並不了解黨國體制的成立、經過及運作。

    林峯正指出，不過這也不能怪他們，因為台灣過去長期籠罩在威權統治之下，在學校現場不會教這些，除非自己積極去探尋，否則對於黨國體制的了解幾乎是一片空白，這也讓我們意識到推動轉型正義和黨產處理，必須要花更多的力氣。

    林峯正談及，黨產會已出版學術期刊《黨產研究》、《檔案選輯》，並將確認過後正確的資訊，在網站上做最大程度公開，並積極到各地辦展覽及研討會，也到學校去做種子教師培訓及發展教材及劇場，所有努力都是為了讓社會知道過去發生了什麼事，而不是像某些人所說的「現在好好的，管它過去做什麼！」

    他舉例，希特勒過去對人類及猶太人所做的迫害，雖然是將近100年前的事情，但歐洲國家將集中營被保留下來，帶學生到集中營參觀遺跡，就是讓大家了解過去發生了什麼，又有哪裡不對勁，轉型正義最大的目的就是為了讓過去不正義的事情，未來不要再發生。

    此外，黨產會公布史料指出，中國國民黨在威權統治時期曾於各大專院校設立知識青年黨部，包含台灣大學、師範學院、台灣省立農學院（現中興大學）、台灣省立工學院、台灣省立工業專科學校、行政專科學校均設有知青黨部改造委員會，並由黨中央安排晉見總裁蔣介石。

    黨產會公布總裁批簽 史料，揭露國民黨過去在中興大學前身的「台灣省立農學院」曾設立第三知識青年黨部改造委員會。（黨產會提供）

    黨產會公布總裁批簽 史料，揭露國民黨過去在中興大學前身的「台灣省立農學院」曾設立第三知識青年黨部改造委員會。（黨產會提供）

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