凱道公投之夜 林昶佐：萊豬公投通過台灣形象崩盤

民進黨在公投投票前一晚，在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會，呼籲投下四個不同意，讓台灣更有力。 （記者劉信德攝）

2021/12/17 21:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投即將於明天登場，民進黨今天晚上於台北凱道舉辦大型公投說明會，面臨罷免和補選的立委林昶佐、前立委陳柏惟和立委參選人林靜儀輪番上台呼籲投下四個不同意。林昶佐表示，萊豬公投通過會讓台灣形象崩盤，失信於國際，大家明天投下四個不同意，讓台灣向前行。

公投前夕，民進黨於台北市凱達格蘭大道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」大型公投說明會，明年1月9日即將舉行台中第2選區立委補選，代表民進黨參選的林靜儀、前立委陳柏惟，以及同一天面臨罷免投票的無黨籍立委林昶佐，接力現身會場。

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陳柏惟一上台就和台下民眾互動，高喊「台灣隊站出來」，炒熱現場氣氛，他慷慨激昂表示，被罷免後，他沒有失志也沒有怨嘆，台灣追求民主進程不是三、五個月而已，而是從日本時代、到國民黨時代，一個人又一個人，一次又一次出門投票，拚我們未來，拚我們的自由，所以這次我們要跟全世界說，我們要用台灣的名字，跟全世界交朋友，所以明天拜託大家走出門去投票，投下四個不同意。

林靜儀表示，每張選票都是好不容易爭取來的民主，過去這個地方有多少流血流汗的抗爭，民主並不容易，十分脆弱，台灣人去年年初證明給全世界看，台灣面臨這麼多威脅，仍然堅定民主自由的生活方式，選票賦予人民很多權利，但是有些政治人物不認為選票是選民賦予他們為人民做事的權力，反而還視為財產。

林靜儀指出，公投案結果很多都必須2年後才能再抉擇一次，甚至有可能半年內就影響台灣非常關鍵的未來，所以她要特別拜託大家，當我們要做下抉擇的那一刻，要仔細想想，公投就是人民的自我決定，當一個政黨提出各式各樣亂七八糟、錯假言論的時候，如果被情緒和假消息操弄，最後負責的是自己和世世代代的子孫，所以要嚴肅誠懇拜託大家，四個不同意讓台灣走在正確航道上。

林昶佐特別針對美豬議題說明，他說，他進到立法院就一直在外交國防委員會，希望讓台灣成為可以被尊敬的國家，跟其他國家平起平坐，是他的理想，在運動賽事，科技，國際人權等等產業台灣人民都成為值得信任的好朋友，這是台灣人民用一二十年累積起來的正面形象，但是萊豬這個議題，因為有些政治人物和政治勢力扭曲帶風向，結果可能會讓這樣的形象崩壞，這就是單純要在國際上信守承諾的議題，大家明天投下四個不同意，讓台灣向前行。

立委林昶佐特別針對美豬議題說明。（記者劉信德攝）

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