為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    凱道公投之夜 林昶佐：萊豬公投通過台灣形象崩盤

    民進黨在公投投票前一晚，在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會，呼籲投下四個不同意，讓台灣更有力。 （記者劉信德攝）

    民進黨在公投投票前一晚，在凱道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會，呼籲投下四個不同意，讓台灣更有力。 （記者劉信德攝）

    2021/12/17 21:34

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投即將於明天登場，民進黨今天晚上於台北凱道舉辦大型公投說明會，面臨罷免和補選的立委林昶佐、前立委陳柏惟和立委參選人林靜儀輪番上台呼籲投下四個不同意。林昶佐表示，萊豬公投通過會讓台灣形象崩盤，失信於國際，大家明天投下四個不同意，讓台灣向前行。

    公投前夕，民進黨於台北市凱達格蘭大道舉辦「台灣隊站出來、台灣行出去」大型公投說明會，明年1月9日即將舉行台中第2選區立委補選，代表民進黨參選的林靜儀、前立委陳柏惟，以及同一天面臨罷免投票的無黨籍立委林昶佐，接力現身會場。

    陳柏惟一上台就和台下民眾互動，高喊「台灣隊站出來」，炒熱現場氣氛，他慷慨激昂表示，被罷免後，他沒有失志也沒有怨嘆，台灣追求民主進程不是三、五個月而已，而是從日本時代、到國民黨時代，一個人又一個人，一次又一次出門投票，拚我們未來，拚我們的自由，所以這次我們要跟全世界說，我們要用台灣的名字，跟全世界交朋友，所以明天拜託大家走出門去投票，投下四個不同意。

    林靜儀表示，每張選票都是好不容易爭取來的民主，過去這個地方有多少流血流汗的抗爭，民主並不容易，十分脆弱，台灣人去年年初證明給全世界看，台灣面臨這麼多威脅，仍然堅定民主自由的生活方式，選票賦予人民很多權利，但是有些政治人物不認為選票是選民賦予他們為人民做事的權力，反而還視為財產。

    林靜儀指出，公投案結果很多都必須2年後才能再抉擇一次，甚至有可能半年內就影響台灣非常關鍵的未來，所以她要特別拜託大家，當我們要做下抉擇的那一刻，要仔細想想，公投就是人民的自我決定，當一個政黨提出各式各樣亂七八糟、錯假言論的時候，如果被情緒和假消息操弄，最後負責的是自己和世世代代的子孫，所以要嚴肅誠懇拜託大家，四個不同意讓台灣走在正確航道上。

    林昶佐特別針對美豬議題說明，他說，他進到立法院就一直在外交國防委員會，希望讓台灣成為可以被尊敬的國家，跟其他國家平起平坐，是他的理想，在運動賽事，科技，國際人權等等產業台灣人民都成為值得信任的好朋友，這是台灣人民用一二十年累積起來的正面形象，但是萊豬這個議題，因為有些政治人物和政治勢力扭曲帶風向，結果可能會讓這樣的形象崩壞，這就是單純要在國際上信守承諾的議題，大家明天投下四個不同意，讓台灣向前行。

    立委林昶佐特別針對美豬議題說明。（記者劉信德攝）

    立委林昶佐特別針對美豬議題說明。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批國民黨操作罷免、公投 林靜儀：勇敢贏回來
    2021/12/05 15:09

    批國民黨操作罷免、公投 林靜儀：勇敢贏回來
    出席公投說明會 陳柏惟不忘拉票力挺林靜儀
    2021/12/05 12:29

    出席公投說明會 陳柏惟不忘拉票力挺林靜儀

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    招募中部志工！陳柏惟、台灣基進拚公投、立委補選守衛台灣
    2021/11/21 21:26

    招募中部志工！陳柏惟、台灣基進拚公投、立委補選守衛台灣
    陳柏惟現身 「交棒」給林靜儀
    2021/11/15 05:30

    陳柏惟現身 「交棒」給林靜儀

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    「我未盡的責任」！陳柏惟宣布：當林靜儀志工
    2021/11/06 17:38

    「我未盡的責任」！陳柏惟宣布：當林靜儀志工
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播