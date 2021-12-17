彰化縣議會通過爭取升格第7都 議員不爽被壓線強迫背書

彰化縣政府爭取改制直轄市，帶動地方發展，計畫書（草案）議會今天決議通過。（記者張聰秋攝）

2021/12/17 22:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府日前提出改制直轄市計畫書（草案）送議會臨時會審議，議會今天（17日）決議通過，縣府火速趕在下週耶誕節前將送內政部審議，爭取報請行政院明年年底核定，成為全國第七都。不過，有綠營議員質疑，時間緊迫作法倉促，綠營又是「少數族群」，同意通過提案有被壓線強迫議員背書的感受，要求下不為例。

2023年彰化建縣300年，人口總數最高峰時曾高達131萬多人，隨少子化和人口外流和台中市、北部大都會磁吸效應，人口逐年下降，2008年出現人口自然增加率正成長、社會增加率負值，到目前為止還超過地方制度法提出改制的人口基本門檻，而改制人口門檻計算基準又以提報日為計。

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5天議會臨時會今天最後一天議程，進行綜合討論，其中，攸關彰化縣都市發展「彰化縣改制直轄市計畫書（草案），除了民進黨縣議員賴清美、時代力量縣議員吳韋達持少數意見提出質詢，最後還是多數通過，未來若改制成功，議員席次減少，但薪水、助理人數均提高，有助於問政。

吳韋達說，臨時會小組審查只有3天時間，改制直轄市是大事不宜草率，短時間須審議太過倉促，彰化基層公務員都在逐漸流失中，人才留不住，升格後人才從何而來，縣府考慮欠周全。

吳韋達說，彰化縣升格的議題討論超過半年了，縣府早不提晚不提，選在今年最後一次臨時會提案，給議會的理由是人口流失的壓力（法規基本人口數門檻125萬人）和法制面的因素，短時間要議會小組審查這麼重要的草案，給人壓線式強迫議員背書的感受。

賴清美說，升格是彰化縣的大事，不分黨派都贊成，地方制度法明訂人口聚居達125萬人以上，就能單獨提出改制為直轄市，縣長王惠美曾說過，彰化升格後財政收支差短會擴大，政壇更關心，升格後鄉鎮市代表選舉沒了、鄉鎮長也沒得選了，同時議員減少席次，升格有其利弊，縣府應該說清楚講明白。

對此，民政處長賴致富說，改制後議員的問政空間放大，議員的寶貴意見，縣府也可以再做事後補充說明，地方制度法和選罷法尚未修法，現況彰化縣人口數125萬6000多人，一個月少800到1000人，很快喪失符合基本人口數提案門檻，全台就彰化縣符合單獨提案，不必縣市合併提高人口總數，基於此，彰化更要把握機會儘快提案，若再拖一屆縣市長4年任期，屆時，彰化縣總人口數可能達不到提案升格的基本門檻。

賴致富指出，法規改制時程須納入議員選區公告時程，彰化縣54議員，改制後減為43席議員，明年就是縣市長和縣市議員選舉，改制法定核定日為明年12月25日，以此時程推算，彰化縣要在今年年底前取得議會同意提送內政部審核，以報請行政院在法定核定日完成核定。

財政處劉坤松則說，改制後財政歲入和歲出都會增加，他說，改制後稅課收入和普通統籌分配稅款都會增加，部分業務和經費負擔併同轉入，支出隨同增加，初步試算改制後移撥公立學校高中職人事費，和縣府員額職等調升及編足員額估算，人事經費增加不少，預估財政規模歲出達到611億元，差短40多億元。

賴致富指出，彰化縣爭取第七都，天時地利人和，隨人口數逐年下降，目前正是縣府努力向內政部爭取的時機，改制草案議會審查同意後，縣府收到決議書儘快送內政部審議，結果為何就是中央的權責。

時代力量彰化縣議員吳韋達批改制案討論半年了，縣府早不提晚不提，趕在議會今年最後一次臨時會提出，時間緊迫，議員有被壓線式強迫背書的感受。（彰化縣議會提供）

民進黨彰化縣議員賴清美要縣府說明改制後前利弊，不宜草率。（彰化縣議會提供）

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