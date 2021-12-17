年輕世代站出來！卓冠廷、黃家齊、彭俊豪連線宣講4個不同意

新北市議員參選人卓冠廷（右起）和桃園市議員黃家齊、彭俊豪等人在新北桃園交界處宣講四個不同意。（記者翁聿煌攝）

2021/12/17 18:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕18日就是4大公投案投票日，新北市議員參選人卓冠廷和桃園市議員黃家齊、彭俊豪，以及請假出席的桃園市副發言人卓芷戎、來自大園的陳柏霖等年輕世代合體，今天在新北市鶯歌和桃園交界的桃鶯路和大仁路口，向上班、上課民眾宣講，盼大家能理解，對新北市和桃園市民影響重大的「核四重啟」與「三接遷移」，千萬不能同意。

卓冠廷說，新北和桃園要站在一起，年輕世代要出來呼籲，告訴大家公投對台灣未來的重要性，「核四重啟」與「三接遷移」對新北和桃園都有非常大的影響，新北市已經有核一、核二廠，新北市民不可能接受安全有疑慮的核四廠，4個公投更是影響到全台灣，不限於單一個縣市而已，呼籲大家要踴躍出來投票，投下4個不同意。

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黃家齊向年輕人喊話，因為這次公投下修到18歲就可以投票，這次公投攸關到台灣未來50年發展，他呼籲18到20歲年輕朋友，應該勇於出來投下神聖一票，也邀請同學朋友們一起投下4個不同意，台灣才不會繼續亂下去。

彭俊豪也跟鄉親們拜託，1218公投非常重要，影響台灣未來的走向，考驗台灣能不能跟國際接軌，所以大家要共同站出來，讓桃園、新北甚至全台灣的民眾能生活得更安全、用電更安心。

卓芷戎上午也請假過來，與卓冠廷、黃家齊、彭俊豪一起站路口，拿著公投4個不同意的手舉牌，熱情的跟鄉親揮手。

年輕世代的熱情也感動路過的民眾，有一位小姐看到卓冠廷、黃家齊、彭俊豪和卓芷戎等人這麼賣力，還買能量飲料給大家補充體力，為大家加油打氣，卓冠廷說，相信民眾的熱情和民進黨最近向人民宣講的努力，會讓公投的結果能符合台灣能源轉型、經濟發展與國際接軌的未來需求。

民進黨呼籲年輕人為了自己的將來，一定要出來投四個不同意。（記者翁聿煌攝）

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