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    「台灣國」籲公投四個不同意 阻擋國共亂下去

    本土社團台灣國今天呼籲投下四個不同意，阻擋國共亂下去。（記者簡惠茹攝）

    本土社團台灣國今天呼籲投下四個不同意，阻擋國共亂下去。（記者簡惠茹攝）

    2021/12/17 17:18

    〔記者簡惠茹／台北報導〕四大公投明天就要投票，本土社團「台灣國」理事長陳峻涵、「台灣聯合國協進會」理事長涂醒哲等人今天下午選在中國國民黨舉辦選前之夜的自由廣場召開記者會嗆聲遊行，希望提醒台灣人民「公投四個不同意，阻擋國共亂下去」。

    「台灣國」理事長陳峻涵說，日前駐美代表蕭美琴及政委唐鳳代表政府出席由美國主導，但中共當局並未受邀的民主峰會，足見美、中、台三邊關係的巧妙變化，國人皆樂觀看待，但隨即中共即逼迫瓜地馬拉與蔡政府斷交，手段卑劣且較勁意味十足，遺憾的是，並未見到國民黨出言譴責，反倒是國民黨主席朱立倫隨即參加如同國共慶功宴的海峽論壇，公開的與敵國唱和，從未享有投票權的國台辦官員竟也對國民黨的公投案幫腔助拳，種種作為及時間點的巧合，不得不讓人懷疑是國共聯手演出的戲碼。

    陳峻涵說，原本「台灣國」對部分公投案持保留態度，但在這幾乎兵臨城下的此刻，再加上公投案的投票結果將嚴重影響台灣的電力供應，導致產業發展停滯，人民就業困難；也將阻礙台美經貿進程，破壞台美互信，可能終至美國放棄台灣；公投案的結果更將因為核災威脅國人的生命，財產安全，而最終獲利的是國共聯手的邪惡勢力。因此，提醒台灣人民「公投四個不同意，阻擋國共亂下去」呼籲12月18日踴躍投下攸關台灣前途的神聖一票。

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