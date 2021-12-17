1枚可摧毀敵特攻車輛 憲兵部隊紅隼反裝甲火箭射擊訓練

衛戍大台北地區的憲兵202指揮部，日前進行紅隼反裝甲火箭等編制武器的射擊訓練。（圖：軍聞社提供）

2021/12/17 16:11

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化衛戍中樞安全，衛戍大台北地區的憲兵202指揮部日前進行紅隼反裝甲火箭等編制武器的射擊訓練，憲兵指揮官周廣齊中將表示，戰場瞬息萬變，部隊戰力必須透過訓練來強化。

憲兵部隊近年陸續配發新式武器裝備，除了30公釐鏈砲雲豹甲車丶紅隼火箭彈之外，位在首都衛戍區的憲兵部隊，陸續還將配發肩射型刺針飛彈等武器裝備，就是為了因應中國可能對台發動的特攻作戰丶斬首作戰。

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憲兵指揮官周廣齊中將日前在視導有「鐵衛營」丶「天下第一營」之稱的總統府211憲兵營及總統官邸332營時，指示相關部隊以「一點生變、全面警戒」原則，以維警衛勤務萬全。

憲兵202指揮部日前於北測中心，實施第4季編制武器射擊訓練，實施包括：紅隼反裝甲火箭、120迫擊砲、40公厘榴彈槍、輪轉式榴彈槍及T85榴彈發射器等武器射擊；射擊前單位先行編組專業師資進行專長複訓，使官兵熟練武器性能及操作，在完成合格簽證後，結合想定，進行實彈射擊訓練。

周廣齊中將也到北測中心慰勉官兵，對於官兵高昂士氣及優異表現，表示肯定與嘉許。他並且期勉每位官兵務必熟練部隊各項建制武器，持續精實戰力，具體提升憲兵衛戍戰力，軍人存在的價值就是作戰，而作戰的最大目標就是勝利，唯有勤訓精練，才能做國家安全的最好後盾。

憲兵202指揮部進行120迫砲射擊訓練。（圖：軍聞社提供）

憲兵202指揮部，日前在國軍北測中心進行各式編制武器的射擊訓練，圖為輪轉式榴彈槍射擊。（圖：軍聞社提供）

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